DA SE NAJEŽIŠ! Fudbalera koji ima tumor SLOMILE EMOCIJE: Nekad kažem 'sreća je što se baš meni desilo'...

Reprezentativac Obale Slonovače je ovog leta ostvario transfer u Borusiju iz Dortmunda, a nedugo nakon toga mu je saopšteno da ima maligni tumor testisa.

Odmah je заpočeo lečenje, a sada se prvi put pojavio u javnosti.

Uručena mu je nagrada za najboljeg strelca Eredivize, pošto je prethodne sezone u tom takmičenju postigao 21 gol u dresu Ajaksa.

On se na ceremoniji pojavio u odelu, a od terapija je ostao bez kose.



Njegovo pojavljivanje je izazvalo reku emocija, a ni sam Hale nije uspeo da sakrije suze tokom obraćanja prisutnima.

Sebastian Haller on stage at the Eredivise Awards to receive his award for top scorer of the 2021/22 season. ❤️ pic.twitter.com/pSKkFXDRMc