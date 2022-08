U Paraliji za ovu, osmu sezonu rada, zatvorena Kancelarija Jedinstvene Srbije - PALMA: SVI NAVIJAMO ZA JEDNU STRANKU, A ONA SE ZOVE SRBIJA

Više hiljada turista iz svih krajeva Srbije, kao i turista iz Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije i Republike Srpske prisustvovalo je u Paraliji zatvaranju za ovu sezonu Kancelarije Jedinstvene Srbije.

"Mi iz Srbije navijamo za jednu stranku, a ta stranka se zove Srbija. Ova naša kancelarija upravo ima tu ulogu, da nikada nikoga ne pita iz koje je stranke ili za koga navijate. Ovde se navija i za repezentaciju Srbije i za Zvezdu i za Partizan i za Đokovića. Za svakog našeg na medjunarodnoj sceni trebamo da navijamo jer on predstavlja Srbiju" rekao je obraćajući se prisutnima predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Marković je poručio da treba pomoći, kako je rekao, gospodinu poljoprivrednom proizvođaču da mu se isplati njegova delatnost i svi treba da poštuju onoga koji proizvodi.

"Penzioneri koji su gradili i Jugoslaviju i Srbiju treba da imaju pristojne penzije, koje se povećavaju u Srbiji. Mladi ljudi da ne odlaze u inostranstvo, već da im se obezbedi u Srbiji posao za šta se maksimalno borimo i Aleksandar Vucic i Ivica Dačić i ja. Jagodina danas, u odnosu na broj stanovnika, ima najveći broj stranih investitora. Ti strani investitori u našoj državi treba da znaju da ne može plata radnika biti u njihovim fabrikama u Srbiji 36 000 dinara. Neka stranci rade za 36 000 dinara, a građani Srbije treba u njihovim fabrikama treba da imaju najmanje 60 000 dinara", kazao je Marković.

NACIONALNO JEDINSTVO SADA TREBA SRBIJI

"Srbiji sada treba nacionalno jedinstvo, kako bi se odbranili od onih koji loše misle Srbiji i koji podržavaju Aljbina Kurtija koji želi da protera preostale Srbe sa Kosova i Metohije. U tome neće uspeti niti ćemo ikada priznati nezavisno Kosovo" rekao je predsednik Jedinstvene Srbije nakon čega je zatražio aplauz od prisutnih za, kako je kazao, našeg predsednika Aleksandra Vučića što se i desilo, a aplauz se prelomio i za Grcku prijateljsku zemlju Srbiji.

GRAĐANI NA IZBORIMA NE GLASAJU ZA VEĆE PLATE POLITIČARA, NEGO DA BI BILO BOLJE GRAĐANIMA I NJIHOVIM PORODICAMA

Marković je rekao sa svi naši ljudi koji letuju u Grčkoj vide cene po marketima koje su znatno više nego u Srbiji.

"A da ne govorim o Nemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji... Tu razliku neko mora da pokrije, a to u Srbiji pokriva republički budžet. U Srbiji mora da se štedi i to je moja poruka za sve one koji za sve što im treba trče u Beograd. Morate da štedite kao u Jagodini, jer građani ne glasaju na izborima za veće plate političara, nego da bi bio bolji život vas i vaših porodica" istakao je Marković.

Šefica Kancelarije Jedinstvene Srbiji u Paraliji Marija Jovanović je rekla da je za ovih 8 godina preko 250 000 građana posetilo ovu kancelariju, a da je taj broj ove godine bio preko 200 građana dnevno.

Svečanom zatvaranju Kancelarije Jedinstvene Srbije prisustvovali su narodni poslanici Jedinstvene Srbije, kao i odbornici Skupštine grada Jagodine iz Jedinstvene Srbije, SPS, Srpske napredne stranke, Prave Srbije i POKS, kao i najpoznatiji hotelijeri iz Paralije.

U sred Paralije, ispred Kancelarije Jedinstvene Srbije zaigralo se i veliko srpsko kolo.

