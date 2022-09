CELA BOLONJA SE OPROSTILA OD MIHAJLOVIĆA: Emocije su prštale na sve strane, Srbin može ponosno da napusti sever Italije

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Tano Pecoraro/LaPresse via AP | |

Srpski trener Siniša Mihajlović danas je zvanično razrešen sa dužnosti na mestu trenera fudbalskog kluba Bolonja, a način na koji su se čelni ljudi tima iz Serije A oprostili od našeg stručnjaka bio je jako emotivan.

Naime, klub sa stadiona "Renato Delara" je ekspresno izdao zvanično saoptšenje povodom prekida saradnje sa njihovim doskorašnjim predvodnikom sa klupe. U njemu je navedeno da se profesionalni odnos kluba i Siniše Mihajlovića završava ovog utorka.

- Odluka je nažalost bila neizbežna, uprkos snažnoj emotivnoj vezi koja je stvorena sa čitavom zajednicom i sa čitavim gradom u ove uzbudljive i dramatične tri i po godine. Nažalost, čak i ciklusi koji su sportski zadovoljili sve, kao ovaj koji smo imali, dolaze do kraja. Posebnu zahvalnost dugujemo Siniši i njegovom timu jer je prihvatio posao u komplikovanim i veoma delikatnim uslovima sa ljudske tačke gledišta. Radio ga je sa posebnom posvećenošću i profesionalizmom.

Posebno emotivno bilo i o oglašavanje DŽoija Saputa, kanadskog biznismena i vlasnika Bolonje koji je na zvaničnom sajtu kluba poslao oproštaju poruku.

- Bila je ovo najteža odluka koju sam doneo od kada sam predsednik Bolonje. Poslednjih godina proživeli smo sa Sinišom prelepe i bolne trenutke. Oni su cementirali naš odnos, koji nije samo profesionalni, već pre svega ljudski. Mihajlović se suočio sa bolešću hrabro i odlučno od dana kad je odlučio da javno saopšti vest o njoj, na potresnoj konferenciji za novinare. Od tada, uprkos hospitalizacijama i teškim nuspojavama terapija kojima je bio izložen, uvek je ostajao blizu timu, činio je sve moguće napore da ostane u kontaktu sa igračima, lično ili putem veze. Hvala mu na profesionalnosti, kao i njegovom stručnom štabu - naveo je predsednik sada već bivšeg kluba srpskog stratega pa nastavio:

- Klub i čitav grad okupili su se trenera u njegovom teškom ličnom trenutku, iako je Mihajlović uvek sa pravom tražio da bude ocenjivan samo na osnovu svog posla. Sada je, nažalost, došao trenutak sa promenu na mestu šefa stručnog štaba. To je bolna odluka koju smo morali da donesemo za dobro tima i kluba. Ali iako Mihajlović više neće biti trener Bolonje, klub i svi koji ga čine biće uz njega do potpunog oporavka i do kraja njegove karijere - poručio je prvi čovek Bolonje.

Izvršni direktor Bolonje Klaudio Fenuči takođe se oglasio i rekao da odnos svih u klubu sa Mihajlovićem daleko prevazilazi profesionalnu saradnju.

- I zato je normalno da nam je danas svima žao zbog epiloga koji smo hteli da izbegnemo koliko god je to moguće. Prijateljstvo i privrženost koji prevazilaze profesionalne uloge zauvek će me vezati za Sinišu. Ipak, danas smo pred bolnim izborom za dobro tima, koji je kao prvo i osnovno nasleđe čitavog grada i navijača. Siniši poručujem "Hvala ti za posvećenost koju si uneo u svoj rad, čak i u uslovima velikih ličnih teškoća. To će ostati u istoriji ovog kluba i služiće svima kao primer.

