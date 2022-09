PROTEST NA ALIJANC ARENI! Navijači BAJERNA besni nakon odlaganja zbog SMRTI KRALJICE! (FOTO)

Bajern iz Minhena je u utorak dočekao Barselonu u drugom kolu Lige šampiona. Bavarci su uspeli da slave, ali je utakmici prethodio minut ćutanja povodom smrti britanske kraljice Elizabete Druge. Utakmica na Alijanc Areni je odigrana, ipak, brojne druge nisu što se nije dopalo nemačkim navijačima.

Pored toga, utakmica između Rendžersa i Napolija koja je trebala da se igra u Glazgovu pomerena je za sredu. Navijačima italijanskog kluba biće zabranjen dolazak na Ostrvo, a UEFA je odlučila da ni na stadionu "Dijego Armando Maradona" u revanšu ne bude Škota kako bi obe ekipe imale isti tretman.

Sve utakmice u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Severnoj Irskoj odložene su proteklog vikenda nakon smrti britanske kraljice u 96. godini prošlog četvrtka. Još uvek nije poznato kako će izgledati fudbalski raspored tokom vikenda koji je pred nama.

Bayern fans were NOT happy with English teams delaying matches because of the Queen's passing, and they made sure to let everyone know ⚠️#FCBFCB pic.twitter.com/sHAdj0Nriz