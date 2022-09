SRBIN SE VRAĆA U ENGLESKU - Veljko Paunović ima ponudu kluba koji je igrao Premijer ligu

Selektor omladinske reprezentacije Srbije sa kojom je 2015. godine postao svetski prvak jedan je od kandidata za klupu Kardifa.

Klub iz Velsa nije dobro započeo sezonu u Čempionšipu, pošto je posle deset odigranih kola osvojio samo 11 bodova i nalazi se na 18. poziciji. Zbog toga je uprava kluba smenila trenera Stiva Morisona i sada su u potrazi za novim stručnjakom.

Pored Veljka Paunovića, kandidati za trenera kluba iz Velsa, nekadašnjeg člana Premijer lige, su Lajam Mening, Džodi Moris, Krejg Belami, Li Bojer i Skot Parker. Vlasnik kluba Vinsent Tan doneće odluku o novom treneru, dok će dotad ekipu voditi pomoćnik Mark Hadson.

Former Chelsea midfielder Jody Morris has expressed his interest in the vacant manager’s job at Cardiff. Understand another name planning to throw his hat into the ring at this very early stage is ex-Reading boss Veljko Paunovic. Club in no rush #cardiffcity