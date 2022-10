TRENER CRVENE ZVEZDE: Prezadovoljan sam rezultatom!

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da je prezadovoljan pobedom protiv Ferencvaroša u trećem kolu grupe H Lige Evrope.

Crvena zvezda pobedila je rezultatom 4:1.

- Prezadovoljan sam rezultatom, ali više načinom na koji smo dobili utakmicu, odnosom igrača, zalaganjem i čvrstinom koju smo imali kao tim do poslednjeg minuta u svim fazama igre. Čovek sam koji teži savršenstvu i mislim da imamo još prostora za napredak, ali nam za to treba i više vremena, ovakvih jakih utakmica, kao i isti odnos igrača kao što su ga imali večeras. Dobiti jedan dobar Ferencvaroš koji je pre ovog kola bio lider u grupi sa 4:1 je zasluga igrača, nemam šta da dodam, čestitam im i želim da ovo bude zamajac za nešto to tek treba da uradimo - rekao je Milojević, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

On je pohvalio fudbalera Crvene zvezde Marka Gobeljića.

- Ne mogu sada da odlučim šta će biti za deset utakmica. Naš desni bek je Gobeljić. Kada mnogi nisu verovali u njega ja jesam. On je neko ko je dao gol Bufonu i ima kvalitet, ali kada vi njemu kažete sto puta da nema pojma on u to poveruje. Ima fizičke predispozicije koje su za evropski nivo, treba mu samopouzdanja kao i svima. Večeras je odigrao dobru utakmicu, sa druge strane znam Crvenu zvezdu i Srbiju, jedna utakmica ne znači ništa. Sledi Spartak i treba da ponovi istu igru. Njegova priroda je ta, da mu više odgovara kada ima prostora. U Evropi igramo protiv ekipa koje takođe hoće da igraju fudbal. To je nešto gde postoji disbalans između Srbije i Evrope. Znam tačno šta on može, a može i više od ovoga. Večeras je odigrao perfektnu utakmicu - naveo je trener Crvene zvezde.

Milojević je rekao da je svestan pritiska.

- Naviknut sam da idem od utakmice do utakmice. Ne mogu da kažem da su mi sve stvari uvek spakovane i da se ne raspakujem, ali sam uvek spreman. Nisam nijednog trenutka razmišljao o ostavci. Razmišljam o činjenici da je potrebno da uložimo neki rad, trud, da budemo pošteni prema sebi, navijačima, klubu i da će iz toga doći rezultat. Svi hoćemo, pre svega ja da to bude danas za juče, ali to nije uvek moguće. Nisam neko ko će posle ove pobede da pomisli da smo šampioni sveta, jer nismo, to je samo jedna utakmica, momci neka slave večeras, sutra je trening. Poštujem i Spartak, a priprema će biti ista kao i za Ferencvaroš, nema tu razlike, to je fudbal, Zvezda. Milion puta su i treneri pre mene ponovili da nema minulog rada, odmah se okrećemo sledećoj utakmici - naveo je on.

Crvena zvezda će u narednom kolu gostovati Ferencvarošu.

- Imamo tri utakmice, iz koje možemo da uzmemo devet bodova, što je naša želja. Pre nam je bila želja da uzmemo svih 18. Treba da budemo umereni u svemu, na zemlji, da odigramo istu utakmicu protiv Ferencvaroša. Igramo na gostujućem terenu, ali kao što je bila korektna publika ovde večeras, verujem da će biti i u Mađarskoj. Želimo uvek da igramo pred punim stadionom, siguran sam da će u Budimpešti biti i naših navijača. Više karata su mi tražili za utakmicu tamo nego ovde. Mislim da će biti ako ne 50:50, onda 35:65 kada su u pitanju navijači za njih. Držimo sve u svojim rukama, želimo uvek da sve bude u našim rukama, mnogo je teško kada zavisite od drugih. Imamo još devet bodova, idemo iz utakmice u utakmicu i pozitivni smo u razmišljanju da možemo sve tri da dobijemo - rekao je Milojević.

On je zahvalio navijačima na podršci.

- Bili su pozitivni, lojalni i podržavaju klub i kada je dobro, ali i kada je teško. To je nešto što nam treba, pre svega igračima. Igrači su osetili tu zajedničku energiju i preneli na igru. Voleo bih da bude punija Marakana, ali kažem opet da je najbitnije da svi koji dođu osećaju i vide da momci rade, daju sve od sebe postignu dobar rezultat i da to isprate podrškom i pravim odnosom prema njima - zaključio je Milojević.