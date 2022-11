SRBIJA JE SVETSKO ČUDO: Ako ovih 11 naših fudbalera izađu na teren, planeta će gledati u neverici

Naime, "orlovi" su najviša selekcija na Mundijalu, sa prosečnom visinom od čak 187,12 centimetara. Drugi su Danci sa 186,1, a treći Francuzi (185).

Takođe, treba reći da je prosečna visine predviđene prve postave našeg nacionalnog tima 191 centimetar.

Zanimljivo Srbiji ovo nije prvi put da su u ovoj kategoriji najbolji na Svetskom prvenstvu. Isti slučaj je bio i 2010. godine u Južnoafričkoj Republici, kao i 2018. u Rusiji, dok se 2014. nismo plasirali na Mundijal u Brazilu.

Count down clock:

5 days to go - #FIFA #WorldCup2022



Five of #Serbia last seven goals came from headers. Finally, the team is making use of one of it's most significant advantages over other national teams - height.



Below is a 'tall line-up' 🇷🇸 could field, with eight starters pic.twitter.com/8gE842gR4U