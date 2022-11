SKANDAL PRED POČETAK MUNDIJALA! Englezi tvrde: NAMEŠTEN MEČ na otvaranju Svetskog prvenstva

Navodno, rezultat meča bi trebeao biti 1:0 za domaće, da pogodak bude postignut u drugom poluvremenu, a cifra o kojoj se priča da je Katar spreman da plati Južnoamerikancima jeste 7.4 miliona dolara. Pet insajdera iz Katara i Ekvadora potvrdilo je istinitost ove priče!

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022