Prvi meč bez golova u Kataru: Danska i Tunis 'ubili fudbal' u Dohi

Fudbaleri Tunisa i Danske remizirali su rezultatom 0:0 u prvoj utakmici grupe “D“.

Mogli smo na ovom meču da vidimo dva različita poluvremena, pošto je svaka selekcija imala po svojih 45 minuta sa najboljim šansama.

Tunišani su bolje otvorili ovaj duel, pa su u 13. minutu imali priliku preko Dragera. Šutirao je bek sa nekih 25 metara, lopta je zakačila blok, promenila pravac i prošla je malo pored gola. Posle toga im je i pogodak poništen zbog minimalnog ofsajda.

Malo su se posle toga konsolidovali Danci, koji su do tada bili bezopasni pa su imali nekoliko napada, ali su se odbranili afrički Orlovi.

Najbolju šansu u tom delu je promašio Džebali u 37. minutu. Izašao je sam ispred Šmajhela, hteo je da prebaci loptu preko njega, ali je skandinavski golman sjajno odbranio i sačuvao je “nulu” na semaforu.

Prijala je pauza Dancima na poluvremenu pa su proigrali u drugih 45 minuta.

Uspeli su da postignu pogodak u 54. minutu, ali je on poništen zbog ofsajda. Ipak, mogli su da dođu do prednosti u 70. minutu. Prosto je neverovatno šta je promašio Kornelijus. Kristensen mu je prebacio loptu posle kornera, njemu je ostalo samo da je ubaci u mrežu, ali je on pogodio – stativu!

Do kraja nismo videli veće šanse na obe strane i na kraju je remi najrealniji ishod ovog susreta.



