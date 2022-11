POŽAR NA SVETSKOM PRVENSTVU: Gusti dim iznad 'navijačkog sela' (FOTO)

Naime, kako javlja "Dejli Mejl" u blizini se podigao veliki gusti dim. Još uvek nije utvrđeno kako je do ovoga došlo.

Massive fire breaks out in Qatar World Cup city near fan village https://t.co/gBRNly3Qg5 pic.twitter.com/LK45ssSZ5i

Ovo se desilo u "navijačkom selu" koje se zove "Ketaifan severno ostrvo. Dobra vest je ta da niko nije povređen, a vlast je istakla da vatrogasci "kontrolišu" požar u zgradi.

Huge fire breaks out near #FIFAWorldCup fan zone in Qatar as shocking video emerges | #Qatar2022 https://t.co/QX5aZhkLiJ pic.twitter.com/T3INxuDyDI