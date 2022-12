I ON NAPUŠTA TIM! Četvrti selektor napustio klupu na Mundijalu (FOTO)

Gana je u poslednji meč sa Urugvajom ušla puna nade u prolaz dalje, ali je poražena i posledično tome završila na poslednjem mestu u grupi H.

"I ranije sam jasno rekao kako odlazim nakon Svetskog prvenstva. To bi se dogodilo i da smo postali prvaci. U ovom trenutku moja porodica i ja svoju budućnost vidimo u Nemačkoj. Sviđa mi se uloga koju imam u Dortmundu", rekao je Ado.

Dakle, 47-godišnji stručnjak će nastaviti ovim poslom da se bavi u Borusiji gde je zadužen za razvoj talenata.

Ghana head coach Otto Addo has decided to resign from his role. His chapter as Ghana manager is now over. 🚨🇬🇭 #Qatar2022



The decision has been made as Otto Addo will continue as assistant coach at Borussia Dortmund. pic.twitter.com/d6RtbeLgHi