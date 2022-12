Fudbalska reprezentacija Srbije nije najslavnije okončala Svetsko prvenstvo 2022. čiji je domaćin Katar, pa se u nedelju vratila u Beograd, a dan kasnije se javnosti obratio selektor Dragan Stojković Piksi.

Podsetimo, Srbija je ispala sa Svetskog prvenstva, Švajcarska ju je pobedila posle preokreta u 3. kolu, nakon čega se ekipa "orlova" našla na začelju grupe B (sve grupe, stanje na njima, te raspored utakmica koje se danas igraju i koje slede na Mundijalu možete odmah da vidite kada kliknete OVDE).

Po dolasku u Beogradu, Piksi je održao izuzetno zanimljivu konferenciju za štampu,a nekoliko segmenta njegovog obraćanja se istaklo.

Recimo, kada je govorio o sistemu u kome "orlovi" igraju.

- Neko je rekao, ne možemo mi u ovom sistemu da igramo. Stvarno? Taj sistem nam je doneo Svetsko prvenstvo. Ne znam šta ste gledali. Sistem kao sistem nije nikakva garancija da ćeš uspeti, to je interpretacija igre na terenu. Da li ćete igrati sa tri ili četiri pozadi, to je nebitno. Bitno je da li se poštuju principi, ima mnogo stvari, ali da vas ne zamaram....

Ili, posle skoro sat vremena odgovaranja na novinarska pitanja, upitan je "ko su ti ljudi koje je spomenuo pri završetku boravka u Kataru, koji bi više voleli da produži u Pariz, nego da se vrati u Srbiju".

Odgovor je glasio ovako:

- Vi znate ko od prvog dana ne voli to što sam ja tu. Sad da im imena pominjem... Jednostavno, oni su za mene nebitni. Jer njihovo mišljenje me uopšte ne interesuje. Znam koji su razlozi, naravno: gubitak uticaja, gubitak ulaska u neke sfere, gde ja to apsolutno ne dozvoljavam. A ima takvih, naravno. I to nije ništa sporno - započeo je Piksi ovaj segment svog obraćanja.

Gotovo u dahu je dodao:

- Ja sam se stalno trudio, i trudim se da obavljam svoj posao na najbolji mogući način i ono koliko znam i mogu. Sad, da li znam ili mogu, sad je to pitanje, neko će reći ovako, neko onako. Ali da imam čist obraz... da, imam ga. I niko neće uspeti da ga uprlja, niko! Ali dobro... znate u prošlosti šta se dešavalo. Nije to tako davno bilo, da neki igrači moraju da igraju. Da se spisak pred utakmicu menja u svlačionici. To je istina! To je potpuna istina! Pa, zato nas nema 25 godina u Evropi! Zato nas nema, zbog tih stvari. E, sad, dođe neko i počisti sve te stvari, dovede u red mnogo toga, pa on naravno da ne valja! Jer mnogima bistra voda ne odgovara. Mnogima bistra voda ne odgovara, zato što su navikli da žive u mulju. Mnogima bistra voda ne valja, jer se u njoj sve vidi. Ali pokušaj da se ja uvučem u taj mulj, to neće uspeti. Da ja nekome odgovaram, da se ja prepucavam sa nekim, da ulazim u neke polemike, to neće da se desi, sigurno. A svako ima pravo da radi kako misli, nikakav problem.

Ovaj deo obraćanja, selektor "orlova" je zaključio na sledeći način:

- Ali, definitivno, mešanje u tim, promena sastava tima... Ne postoji nijedan čovek u zemlji koji to može da uradi dok sam ja selektor. A ja, kao takav, mnogima ne odgovaram, jer tu su, objektivno, neki interesi zastupljeni... njihovi interesi, ne moji. Ali ja sam čist, obraz mi je čist, da ne ulazim ni u kakve kombinacije sa menadžerima, da ne činim nikome nešto zarad nekog mog benefita i tako dalje. To, jednostavno, nije se dešavalo, niti će se desiti! - istakao je Dragan Stojković Piksi.

