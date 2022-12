HRVATI IDU U ČETVRTFINALE! Hrabri Japanci se vraćaju KUĆI, Vatreni nakon penal serije izbacili Samuraje sa Mundijala! (VIDEO)

U četvrfinale Svetskog prvenstva u Kataru ide Hrvatska, koja je savladala Japan nakon penal serije.

Tok utakmice:

Jedanaesterci:

1:2 Ponovo brani Livaković.

1:2 Livaja promašuje, Japanci su i dalje u životu.

1:2 Asano je šutirao po sredini gola i savladao Livakovića.

0:2 Brozović je pogodio.

0:1 I drugi penal su promašili Japanci.

0:1 Vlašić je precizan, vodi Hrvatska.

0:0 Minamino je promašio, pravo u Livakovića.

- Prvi penal će izvesti fudbaler Japana.

Drugi produžetak:

Zavrešen je i drugi produžetak, gledaćemo penale.

114. minut - Velika borba je u toku, deluje kao da i jedni i drugi žele da se završi drugi produžetak i da kroz penal seriju pokušaju da izbore plasman u četvrfinale Svetskog prvenstva.

109. minut - Prete Japanci, preneli su igru na protivničku polovinu, međutim Hrvati su vrlo organizovani u odbrani i uspešno se brane.

106. minut - Počeo je drugi produžetak.

Prvi produžetak:

- Završen je prvi produžetak.

105. minut - Mitoma je sjajno povukao kontru, lepo šutirao ali je Livaković bio fokusiran i odbranio udarac japanskog fudbalera.

Nearly a stunning goal from Mitoma! 😳 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 05. децембар 2022.

101. minut - Bez većih uzbuđenja u ovim momentima, zaista gledamo dosadan fudbal.

98. minut - Modrić napušta teren, umesto njega šansu je dobio Vlašić.

94. minut - Kombinuju Japanci na protivničkoj polovini. Strpljivo čekaju šansu.

91. minut - Počeo je prvi produžetak.

Drugo poluvreme:

Igraće se produžeci.

90. minut - Igraće se još četiri minuta nadoknade.

87. minut - Igra se odvija između dva šesnaesterca, kako stoje stvari, gledaćemo produžetke.

82. minut - U toku je velika borba na terenu. I jedni i drugi pokušavaju da stvore izglednu priliku, međutim to im ne polazi za rukom.

77. minut - Malo je falilo da Hrvati povedu. Ivan Perišić je povukao kontru, šutirao iz velike udaljenosti ali je lopta prošla malo pored leve stative.

69. minut - Bezidejno izgledaju Japanci u ovim trenucima.

65. minut - Dvostruku izmenu je napravio selektor Japana. Nagatomo i Maeda izlaze, a šansu su dobili Asano i Mitoma.

63. minut - Spektakularna odbrana Monde. Luka Modrić se oslobodio svog čuvara, šutirao sa nekih 17 metara a golman Japana se ispružio koliko je mogao i odbranio šut hrvatskog veziste.

58. minut - Velika prilika za Japan. Endo je jako šutirao iz velike udaljenosti, ali je Livaković sjajnom bravurom odbranio njegov udarac.

55. minut - GOOOOOL! Hrvatska je izdjenačila! Ivan Perišić je iskoristio sjajan centaršut i maestralnim udarcem glavom uspeo da matira protivničkog golmana.

51. minut - Pritiskaju Japanci. Samuraji za sada diktiraju tempo, igraju strpljivo i kroz pas igru pokušavaju da ugroze protivnički gol.

47. minut - Odmah šansa za Japan. Kamada je šutirao sa nekih 20 metara ali lopta je prošla malo pored gola.

46. minut - Drugo poluvreme je upravo počelo.

Prvo poluvreme

Kraj prvog poluvremena.

45. minut - Igraće se dva minuta nadoknade.

Ludnica na tribinama nakon gola Japana



44. minut - GOOL, 1:0 vodi Japan, Maeda. Sjajno se snašao Daizen Maeda u šesnaestercu i savladao Livakovića nakon jednog odbijanca. I VAR provera je potvrdila gol.

41. minut - Kamada šutira preko gola. Velika šansa za Japan. Sjajno je prošao Maeda po levoj strani, dodao za Moritu, a on ka Kamadi koji je šutirao iz veoma dobre pozicije, ali preko gola.

🚨 Takehiro Tomiyasu STARTS for Japan as they face Croatia in their 2022 World Cup last-16 tie this afternoon. 🇯🇵



Best of luck Tomi, the Arsenal family will be rooting for you! 💪 #afc pic.twitter.com/IWws8tFEVt — afcstuff (@afcstuff) 05. децембар 2022.

34. minut - Terenska inicijativa Japana u poslednjih pet minuta. Bez konkretnih prilika.

28. minut - Prete sve više Hrvati. Tri centaršuta u jednom napadu, ali niko nije uspeo da šutira glavom ka golu Japana.

26. minut - Opasan napad Hrvatske, ali očajna završnica Bruna Petkovića. Fantastičnu loptu u prostor pre toga poslao mu je Joško Gvardiol.

20. minut - Nakon početnih uzbuđenja usledio je nešto mirniji period igre. Bezidejno deluje igra Hrvatske na startu meča.

12. minut - Nova prilika za Japan. Prošao je Ito po desnoj strani, centrirao u sredinu, ali niko nije uspeo da stigne do te lopte.

8. minut - Velika greška Tomijasua u odbrani, koji je izgubio loptu. Sam je izašao Perišić pred golmana nakon toga, ali odlična intervencija Gonde. Zicer je ovo bio za fudbalera Totenhema.

6. minut - Posed lopte je većinu vremena u nogama hrvatskih fudbalera, ali za sada ništa konkretno.

3. minut - Bolji početak Japana. Dobra šansa za Tanigučija koji je šutirao glavom nakon centaršuta sa desne strane, ali lopta odlazi pored leve stative.

1. minut - Utakmica je počela. Hrvatska prva kreće s centra.

UOČI MEČA:

15.55 - U toku je intoniranje nacionalnih himni. Utakmica uskoro počinje. Slaba poseta na stadionu u odnosu na ranije mečeve.



15.35 - Raznolikost na tribinama

15.20 - Hrvatska favorit za plasman u četvrtfinale

Prema kladionicama, Hrvatska je blagi favorit za pobedu u ovom duelu sa kvotom 2.25, dok je kvota na Samuraje 3.90. Na nerešen ishod koeficijent je 3.15.

Na prolaz Hrvatske u četvrtfinale kvota je 1.57, a na prolaz Japana 2.50.

14.55 - Zanimljiva najava nastupa Japana na zvaničnom nalogu turnira



14.45 - Poznati su sastavi timova

U timu Japana prvi put na turniru od starta će igrati defanzivac Arsenala, Takehiro Tomijasu. Bivši fudbaler Partizana, Takuma Asano, i ovaj meč će početi sa klupe, kao i Takumi Minamino.

SASTAVI TIMOVA:

JAPAN (3-4-3): Gonda - Tomijasu, Jošida, Taniguči - Ito, Endo, Morita, Nagatomo - Doan, Maeda, Kamada. Selektor: Hadžime Morijasu.

HRVATSKA (4-1-2-3): Livaković - Juranović, Lovren, Gvardiol, Barišić - Brozović - Kovačić, Modrić - Kramarić, Petković, Perišić. Selektor: Zlatko Dalić.

Stadion: Al Džanub, Al Vakra. Glavni sudija: Ismail Elfat (SAD).

U Hrvatskoj se ponovo u špicu napada nalazi Bruno Petković, koji je nakon starta u prvom kolu, naredne dve utakmice počinjao s klupe. Napadač Hajduka, Marko Livaja, ovaj put ostao je na klupi za rezerve.



Treći dan osmine finala na Svetskom prvenstvu u Kataru otvaraju selekcije Japana i Hrvatske.

Japan predstavlja najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg prvenstva, s obzirom da je u grupi sa Nemačkom i Španijom završio na neverovatnom prvom mestu.

Što je još zanimljivije, Samuraji su poraženi od Kostarike, najslabije ekipe u grupi, a trijumfovali su protiv dve vrhunske evropske selekcije tj. dva bivša prvaka sveta.

Žreb ih je odveo na Hrvatsku, a u današnjem duelu selektor Morijasu neće moći da računa na standardnog defanzivca Koa Itakuru, koji se suspendovan zbog dva žuta kartona.

🇯🇵 What a story it's been so far...



Will Japan write another chapter this evening?#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 05. децембар 2022.

Odličan nastup u grupi podigao je samopouzdanje igrača i javnosti u Japanu, tako da se već govori o napadu na titulu prvaka sveta.

Hrvatska, koja brani finale SP iz Moskve od pre četiri godine, prošla je u nokaut fazu kroz iglene uši. Izuzev utakmice protiv Kanade, tim Zlatka Dalića nije bio ubedljiv ni protiv Maroka ni protiv Belgije, ali je uspeo da ostane neporažen u oba duela.

Na kraju su neverovatni promašaji Romelua Lukakua u drugom poluvremenu odlučujuće utakmice protiv Belgije odveli Hrvatsku u nokaut fazu. Doduše, Hrvati su dobar deo meča kontrolisali situaciju na terenu, ali su u završnici imali dosta sreće ali i umeća da remiziraju.

To je bilo dovoljno za drugo mesto u grupi, čime je Hrvatska izbegla duel sa Španijom odmah u osmini finala, tako da nećemo gledati reprizu osmine finala Evropskog prvenstva iz 2020. godine.

U timu Hrvatske oprezni su pred duel sa Japanom.

"Biće teška utakmica, ulazimo u nokaut fazu gde nema kalkulacija. Očekujem utakmicu sa puno trke i duela, spremni smo", rekao je hrvatski reprezentativac, Lovro Majer.

Najviše brige oko sastavljanja tima Zlatko Dalić ima zbog zdravstvenog stanja pouzdanog levog beka Borne Sose, čiji je nastup u osmini finala upitan.

Utakmica između Japana i Hrvatske na programu je od 16 časova. Pobednik ovog duela u četvrtfinalu ide na boljeg iz meča Brazil - Južna Koreja.

