Zlatko Dalić: Brazil je najmoćnija reprezentacija na SP

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je da je Brazil najmoćnija reprezentacija na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Hrvatska je ponedeljak izborila plasman u četvrtfinale SP, pošto je posle boljeg izvođenja penala savladala Japan ukupnim rezultatom 4:2. "Lepo je biti među osam najboljih na svetu, zasluženo smo to izborili u teškoj utakmici. Malo smo slavili po povratku hotel. Još nisam pogledao utakmicu, bio sam iscrpljen. Posebna mi analiza nije potrebna, igrali smo dobro. Prvo poluvreme smo nametnuli svoj stil, a posle toga smo ušli u nepotrebnu nervozu sa nekoliko grešaka, što smo kasnije popravili", rekao je Dalić, prenosi Indeks hr. Hrvatska će u četvrtfinalu SP igrati protiv Brazila, koji je pobedio Južnu Koreju 4:1. "Brazil je najmoćnija na SP. Imaju kvalitet, širinu ekipe, to je zastrašujuće. Očekuje nas veliki ispit protiv ekipe koja voli da se nadigrava. Moraćemo dobro da se pripremimo. Nemamo razlog da se plašimo, moramo da uđemo sa puno vere i samopouzdanja. Možda se prerano sastajemo, bilo bi bolje da je finale...", kazao je Dalić. On je ponovio da je Brazil favorit na ovom meču. "Nemojmo da se lažemo, Brazil je favorit, ali ne plašimo se i nećemo da se predamo. Ima sjajnu atmosferu i vrhunske igrače. Međutim, verujem da možemo da im se suprotstavimo. Nije pametno ići u nadigravanje sa Brazilom. Oni su favoriti, ali ni mi nismo mi autsajderi", zaključio je Dalić. Utakmica između Brazila i Hrvatske biće odigrana u petak od 16 sati.