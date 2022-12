Ronaldo demantovao da je potpisao ugovor sa Al Nasrom

Portugalski fudbalski reprezentativac Kristijano Ronaldo demantovao je da je potpisao ugovor sa klubom iz Saudijske Arabije Al Nasrom, prenose britanski mediji.

Španska "Marka" je pre nekoliko dana objavila da je će Ronaldo od prvog januara naredne godine nastaviti karijeru u Al Nasru, a navodno je potpisao višegodišnji ugovor po kome će zarađivati 200 miliona evra po sezoni. Portugalija je sinoć izborila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Kataru, pošto je pobedila Švajcarsku 6:1, a Ronaldo je ušao u igru tek u 74. minutu.

Portugalski fudbaleri su po završetku meča slavili sa navijačima, a Ronaldo je ranije otišao u svlačionicu. Novinari su pitali kapitena portugalske reprezentacije da li je potpisao ugovor sa Al Nasrom.



"Ne, to nije istina", kratko je odgovorio Ronaldo, a onda je poželeo legendarnom brazilskom fudbaleru Peleu da što pre ozdravi.



Ronaldo se potom oglasio na društvenim mrežama.

"Neverovatan dan za Portugaliju, istorijski rezultat na najvećem svetskom takmičenju. Sjajan igra ekipe koja je puna talenata i mladosti. Naša reprezentacija zaslužuje sve čestitke. San je i dalje živ. Idemo do kraja", napisao je Ronaldo na Instagramu.

On je trenutno bez angažmana, pošto je uoči početka Mundijala raskinuo ugovor sa Mančester junajtedom.