FUDBALERI MONCE IMAĆE PUNE RUKE POSLA U SVLAČIONICI! Berluskoni obećao igračima PUN KAMION lakih žena ako pobede

Predsednik Monce i bivši premijer Italije Silvio Berluskoni dao je neka obećanja igračima svog kluba koja su privukla pažnju tamošnje javnosti.

Naime, on je božićnom govoru obećao svojim igračma "autobus pun prostitutki" koliko savladaju Milan ili Juventus.

Berloskoni je kupio Moncu 2018. godine i doveo je do Serije A prvi put u istoriji.

Ukoliko budu ostvarili neke velike rezultate, Berluskoni je rekao da će krcat autobus prostitutki čekati igrače već u svlačionici.

Silvio je to izgovorio u četvrtak uveče, a mediji na "čizmi" su to okarakterisali kao jedan od standardnih ispada bivšeg čelnika države.

Silvio Berlusconi (Monza owner): "I motivate the players. Now you have matches against Juve, Milan, etc, if you win against one of these big teams I'll send into dressing room a bus full of sluts." 😳pic.twitter.com/PBCPakUWE2