TUŽNA SUDBINA PORODICE MIHAJLOVIĆ: Sinišin otac preminuo od raka, evo kako je o njemu pričao

Siniša Mihajlović preminuo je danas, a malo je poznato da je njegov otac preminuo od raka.

Svetski mediji danas su preneli informaciju da je proslavljeni fudbalski trener Siniša Mihajlović preminuo, Srbin je izgubio borbu sa leukemijom, a svojevremeno je na konferenciji za medije 2019. godine otkrio da mu je otac bolovao od raka.

‒ Moj otac je umro od raka pa sam se zbog toga redovno testirao. Da nisam to uradio sada, ne bih godinu dana pokazao nikakve simptome. Niko od nas ne sme da pomisli da je neuništiv. Svi misle da se to njima neće desiti, ali kada se dogodi, to je užasan udarac – ispričao je tom prilikom Mihajlović.

Takođe je dodao:

‒ Mislim na oca svaki dan. Želeo bih da može da vidi kako su porasli njegove unuke i unuci. Kada se priča o snovima, ja ne sanjam da osvojim Ligu šampiona ili skudeto. Moj san je neostvariv. Ja bih da zagrlim svog oca! Bio je vozač kamiona, umro je sa 69 godina od raka pluća. Kada je umro, nisam bio s njim. Tokom rata preklinjao sam ga da dođe kod mene u Italiju, ali želeo je da ostane u svojoj zemlji.

Autor: