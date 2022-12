Mijailović: Mihino dečačko radovanje i trk ka severu ostaće nam zauvek u sećanju

Predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović oprostio se danas od Siniše Mihajlovića rečima da je legendarni srpski trener i fudbaler prerano otišao iz života i sporta.

Mijailović se među prvima upisao u knjigu žalosti koja je otvorena povodom smrti Mihajlovića, koji je preminuo juče u Rimu. "Otišla je jedna od najvećih zvezda tima koji se popeo na vrh Evrope i sveta, mladić koji se u svojoj 23. godini okitio sa dva najveća klupska trofeja. Prerano je otišao iz života, sporta, fudbala, kome je toliko dao. Siniša je kao mlad dečak došao u Zvezdu iz Vojvodine sa kojom je osvojio šampionsku titulu, ušao u jedan tim, koji je već bio formiran i grabio ka rezultatu koji je te godine i postigao. Mihajlović je bio veoma vezan za fudbal, voleo ga je svim srcem i toliko je energije bilo u njemu da su i stariji igrači koji su vremenski duže bili u Crvenoj zvezdi mogli da budu inspirisani njegovim zalaganje i odnosom prema fudbalskoj igri, ali i obavezama. Bio je voljen od svih, navijača, trenera, ljudi koji su u to vreme bili u upravi", naveo je Mijailović. On je podsetio da je Siniša Mihajlović uvek bio nasmejan. "Završavajući svoju karijeru u Crvenoj zvezdi, on je nastavio sa velikim uspehom da igra, da se usavršava, a kasnije je i u svom trenerskom poslu napravio takođe zapažene uspehe. Bitno je napomenuti da je pored toga što je postigao u fudbalu bio veliki čovek, jer je brinuo o svom životu, osposobljavao se, formirao brojnu porodicu. Zajedno je sa svojom suprugom izveo na pravi put najveće blago, svoju decu. Možemo svi koji smo u nekom trenutku sarađivali sa njim biti ponosni na to što smo imali priliku da ga upoznamo, da sarađujemo sa njim i da učestvujemo u svim njegovim radostima i radostima koje je on nama priređivao. Opraštamo se od Siniše, ali će se Zvezda potruditi da trajno obeleži njegovo prisustvo na ovom stadionu i uopšte u svojoj zvezdaškoj porodici, u kojoj je on imao istaknuto mesto", poručio je Mijailović. Predsednik Crvene zvezde je podsetio da je Mihajlović svim navijačima "crveno-belih" priredio neponovljive radosti. "Ne može se izdvojiti najlepša uspomena na Mihajlovića, teško je odlučiti da li je to druženje koje smo imali kroz razne utakmice. Njegova prepoznatljiva radost i za mene dečačko radovanje je ipak nešto što će svima nama ostati u sećanju, kada svojom bombom pogodi iz velike daljine gol, kao i trk prema severu, to svakom zvezdašu ostavlja nezaboravan utisak i urezuje se trajno u pamćenje. Posle toliko godina i dan danas mogu da zamislim tu sliku, a ona nije bila samo jednom, više puta se ponavljala i svaki put je izazivala takva osećanja", rekao je predsednik Mijailović. Upisivanje u Knjigu žalosti povodom smrti Siniše Mihajlovića počelo je danas u Muzeju crveno-belih na stadionu Rajko Mitić. Knjiga žalosti je otvorena do 17 sati, a komemoracija će biti održana sutra od 11 sati u Medija centru stadiona Rajko Mitić. Mihajlović je preminuo juče u 54. godini posle dugogodišnje borbe sa leukemijom. On će po želji porodice biti sahranjen u ponedeljak u Rimu.