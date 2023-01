OVO ŠTO JE MITROVIĆ DOŽIVEO, NISU NI NAJVEĆI: Pogledajte potez navijača Fulama zbog Srbina, i to nakon što nije odigrao ni minut (VIDEO)

Njegov Fulam porazio je Čelsi u malom londonskom derbiju rezultatom 2:1 i tako je novopečeni premijerligaš istakao kandidaturu za nekim od evropskih takmičenja, s obzirom na to da se sada nalaze na šestoj poziciji.

Sve to popularni "kotidžersi" učinili su bez svog najboljeg igrača, Aleksandar Mitrovića, koji je meč propustio zbog akumilirango petog žutog kartona u sezoni, što sa sobom nosi jednu utakmicu suspenzije.

Strelac gola koji je odlučio pobednika u duelu sa Čelsijem bio je Karlos Vinisijus, Brazilac koji je silom prilika dobio priliku da zameni nezamenjivog u špicu Fulama.

"MITRO'S ON FIRE. YOUR DEFENCE IS TERRIFIED." 🔥



Aleksandar Mitrovic didn't even play, but the Fulham fans sang his song at full-time anyway.



Craven Cottage is pumping.#PL #OptusSport pic.twitter.com/tqEuJvLa9b