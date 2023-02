ZVEZDA KREĆE U ODBRANU TITULE Milojević: Uz huk navijača do pobede

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 16 časova dočekuju ekipu Vojvodine u utakmici 20. kola Superlige Srbije.

Ulaz na prolećnu premijeru je besplatan, meč je posvećen Siniši Mihajloviću, a šef stručnog štaba našeg tima Miloš Milojević izneo je očekivanja pred nastavak sezone.

- Znali smo i posle priprema, a znamo i sada tim za Vojvodinu. Čekali smo samo da vidimo ko je koliko spreman, ali imamo luksuz u velikom igračkom fondu tako da možemo da korigujemo tim u odnosu na protivnika. Očekujem bolju Vojvodinu nego jesenas, jer rade veoma dobro. Imaju brzinu u četvorici, petorici ofanzivnih igrača koji se sjajno transformišu, a invidiualni kvaliteti Kabića i Čumića su neosporni. Tu je i Simić, naš bivši fudbaler, koji je izuzetno nezgodan, a ne treba zaboraviti ni trenera koji radi veoma dobar posao. Ono što nama treba je maksimalan nivo ozbiljnosti, jer je prvo kolo uvek teže iz perspektive toga da se dugo nije igrala takmičarska utakmica, ali mi kao Zvezda imamo pravo samo da pružimo maksimum i obradujemo navijače rezultatom i igrom - počeo je Milojević.

Pripreme u Antaliji su protekle sjajno.

- Veoma smo zadovoljni čitavim pripremnim ciklusom, jer smo ostvarili zacrtane ciljeve. Kada radite neke stvari intenzivno, problemi se pojave negde drugde, ali to je prouzrokovano grupom koja je sastavljena. Pripreme treba da nam daju jasnu sliku šta možemo, a šta ne, a to smo dobili i uz to smo se fizički i taktički unapredili. Nadam se da će se ono što smo radili videti već od prve utakmice, a naša obaveza je da pobeđujemo i da na kraju prvi prođemo kroz cilj. Rezultat nam je primaran i nećemo dozvoliti da on trpi zbog lepote, iako želimo da igramo atraktivno i da naše navijače učinimo ponosnima.

Oštra je konkurencija na ofanzivnim pozicijama u Zvezdi.

- Teška je odluka, ali svaki ozbiljan tim ima konkurenciju na pozicijama. Imamo je i mi, a uz Ivanića, Bukarija, Mitrovića i Kataija, ne bih izostavio ni Mijatovića i Pruceva koji su dobro odradili prirpeme, tako da na tim pozicijama imamo šest, sedam veoma kvalitetnih igrača. Gledamo u odnosu na trenutnu formu, potrebe i malim delom u skladu sa protivnikom da izaberemo ko će igrati.

Otkrio je Milojević i na kojoj će poziciji Katai zaigrati sutra, kao i kakva je situacija sa Dragovićem.

- Katai će igrati na svojoj poziciji, to je sigurno. Kvalitetan je igrač i ima još mnogo toga da pruži Zvezdi. Što se Dragovića tiče, on je igrač kog bi svaki trener poželeo - profesionalac i uzor svima u grupi. Shvatio je koliko nam je bitan i koliko su njegovi ljudski i fudbalski kvaliteti potrebni, te da Zvezda nema luksuz da ga se odrekne.

Nema sumnje da će navijači sutra na pravi način obeležiti početak prolećnog dela sezone, ali se i oprostiti od Siniše Mihajlovića.

- Očekujem što više navijača na Marakani. Mislim da je dobra prilika zbog povoda u smislu meča posvećenom Siniši Mihajloviću, ali naravno i zbog otvaranja prolećne sezone da ih bude što više na tribinama. Igračima bi to izuzetno značilo, jer znamo koliku energiju nam daju navijači, i koliko je lakše igrati pred punim tribinama. Momci su korektno radili i zaslužuju podršku od prvog kola - zaključio je Milojević.