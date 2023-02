TUGA U SVETU SPORTA - Preminuo je Ćiro Blažević

Dan pre 88. rođendana umro je Miroslav Ćiro Blažević. Trener svih trenera napustio nas je nakon dugotrajne borbe s karcinomom prostate.

Ćiro se rodio u Travniku u BiH 1935. godine u siromašnoj porodici s ukupno šestoro braće i sestara. U Travniku je i započeo igračku karijeru, a potom se preselio u Zagreb i Dinamo. Igrao je i za Lokomotivu, Rijeku, Sarajevo i Sion, a karijeru okončao u švajcarskom Moutieru 1966. godine.

Miroslav "Ciro" Blazevic, who led Croatia to a bronze medal finish on their World Cup debut at France '98 has passed away after a lengthy battle with cancer a day before his 88th birthday.



Farewell to a legend. 🇭🇷 pic.twitter.com/FWX7ky3Dmy