LUDILO: Jokić samo ove sezone dva puta uradio nešto što u poslednjih 40 godina niko nije više od jednom

Centar Denver Nagetsa je u porazu svog tima od Bruklin Netsa uspeo da ispiše istoriju.

Naime, Džoker je zabeležio 35 poena, 20 skokova i 11 asistencija, što mu je ove sezone bila druga 35/20/10 partija, odnosno utakmica u kojoj je u bilo koje tri kategorije imao najmanje 35, 20 i 10.



Ono što je interesantno je da u poslednjih 40 sezona nijedan igrač nije u karijeri imao više od jedne takve utakmice, a Nikola je samo ove sezone odigrao dve.

No player has recorded multiple 35/20/10 games in the last 40 seasons.



