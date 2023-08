POSLE ATINE HAOS SA NAVIJAČIMA I NA KIPRU: Maskirana horda juri ulicama Nikozije, ljudi bežali (VIDEO)

Ostala je evropska javnost u šoku posle stravičnog incidenta u Atini, u kojem je život izgubio navijač AEK-a, Mihalis Kacuris, nakon sukoba sa huliganima zagrebačkog Dinama, "Bed Blu Bojsima".

I dok se u Grčkoj intenzivno radi na rasvetljavanju ovog tragičnog događaja, "navijački rat" preselio se na ulice na Kirpu.

Naime, u sredu od 19.00 na programu je utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija između AEK-a iz Larnake i Makabija iz Tel Aviva. Tim povodom, određeni broj pristalica izraelskog tima doputovao je na Kipar, kaoo bi bodrio svoj tim na evropskom putu.

Ipak, to su saznali navijači Omonije, koji važe za jedne od najvatrenijih na Kipru, te su organizovali "dobrodošlicu". Iznenadili su Izraelce koji su šetali kroz grad, te je usledila prilično jeziva jurnjava.

