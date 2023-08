Sada je sve jasno: Poznato gde će Mbape igrati do kraja sezone!

Glavna sportska vest u svetu stiže iz Francuske gde je navodno došlo do razgovora između Kilijana Mbapea i čelnika PSŽ-a, koji su završeni uspešno.

Jedan od najboljih igrača na planeti se priključio prvom tima, pojavio se na treningu Svetaca, čime navijači Parižana mogu napokon da odahnu.

To su potvrdili i iz PSŽ-a gde su istakli da su razgovori završeni na obostrano zadovoljstvo i da se Mbape vraća trenažnom procesu.

- Posle veoma konstruktivnih i pozitivnih razgovora između PSŽ-a i Kilijana, odlučeno je da se naš najbolji igrači vrati trenažnom procesu, što je već urađeno - piše u saopštenju Svetaca.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has been reintegrated into Paris Saint-Germain first squad.



PSG statement:



“Following very constructive, positive talks between PSG and Kylian Mbappé before game vs Lorient, the player has been reinstated into first team training squad this morning”. pic.twitter.com/qNUVRGgZbQ