ŠOK! HRVATSKI PREDSEDNIK UDARIO NA MRTVOG NAVIJAČA AEK: Evo zašto je Mihalis umro! A, naši navijači nemaju VODU U ZATVORU

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je da navijači Dinama "Bad Blue Boys" (BBB) u grčkim zatvorima imaju "egzistencijalne probleme" među kojima je i nepostojanje pijaće vode.

Više od mesec dana u grčkim zatvorima je 105 pripadnika navijačke grupe BBB nakon što je u sukobima sa navijačima AEK-a poginuo jedan navijač tog atinskog fudbalskog kluba.

"To je postala trinaesta tema. Ljudi imaju problema. To su naši državljani. Imamo nekakav osećaj uzajamne odgovornosti. Kada se vrate kući, razgovaraćemo drugačije", rekao je Milanović novinarima nakon sednice gradskog veća Pazina, a prenela HINA.

Naglasio je kako u zatvorima navijači "imaju egzistencijalne probleme", o čemu je dobio informacije u razgovoru sa "blisko povezanim osobama" zatvorenih.

"Ono što sam čuo uzimam kao istinito. I mislim i znam da hrvatska vlada može napraviti puno više. U grčkim zatvorima, svi kažu, nema pitke vode. Evropa, 21. vek…. Voda iz vodovoda se ne može piti", dodao je on.

"To sam zadnji put u Azerbajdžanu doživeo 94', ali nema veze. Dakle, vodu treba kupiti, a novac ne možeš dobiti na normalan način niti redovno. O tome sam pisao premijeru i nadam se da će u dobroj veri i uz odgovornost koju ima preduzeti stvari koje nisu problem", rekao je Milanović.

Milanović je ponovo podsetio da nakon sukoba u kom je ranjeno i sedam hrvatskih državljana nije uhapšen niti jedan Grk.

"Kako je to moguće? To je vladavina prava? Dakle nijedan Grk. Oni su se razbežali, a Hrvati i hrvatski građani su ostali tamo. Sedam ljudi je ranjeno - tih Hrvata huligana. To su isto nekakva ljudska tela. To nije biomasa", izjavio je on.

"Jedan Grk je ostao bez života. Evidentno zato što je odbio prvu pomoć koju bi dobio, ali nije hteo jer se plašio da ne završi u zatvoru i čovek je iskrvario. Ko ga je ranio? Nemamo pojma", dodao je on.