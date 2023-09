DETALJI HAPŠENJA FUDBALERA REALA - Policija upala u trening kamp, moguća umešanost i nekih od prvotimaca?!

Čitava španska, ali i svetska javnost ostala je šokirana nakon vesti da su trojica članova madridskog Reala uhapšena zbog deljenja seksualnog snimka na kojem je maloletnica.

Već je bilo poznato da je reč o igračima iz rezervnog i omladinskog pogona Madriđana, a sada su se pojavili i novi detalji hapšenja.

Naime, uhapšen je jedan od igrača Real Madrida Kastilja, kao i dvojica fudbalera iz C tima Madriđana, a svi navedeni su poreklom sa Kanara.

Sve je počelo 6. septembra, kada je majka 16-godišnje devojke, u opštini Morgan na Kanarskim ostrvima podnela prijavu protiv igrača Reala, zbog, kako se navodi deljenja seksualnog sadržaja na kojima se nalazi njena maloletna ćerka.

Nakon sprovedene istrage, u četvrtak ujutro, policija je upala u trening-centar "Valjdebebas" u kojem treniraju i prvotimci Reala, a u kojem su u tom trenutku bili optuženi fudbaleri, i lišila ih slobode.

Oni su nakon hapšenja odvedeni i zadržani u pritvoru, a tom prilikom oduzeti su im telefoni, kako bi se utvrdilo koliko ljudi je učestvovalo u ovom skandalu. Takođe, sudija je naložio njihovo naknadno puštanje na slobodu, do davanja izjava u policijskim prostorijama.

Neki od izvora tvrde i da bi čak i neki od prvotimaca Reala mogli biti uključeni u istragu, ali i dalje nije poznato o kome je tačno reč.

Kako prenose španski mediji, jedan od uhapšenih fudbalera bio je u vezi sa pomenutom maloletnom devojkom, ali je video seksualnog sadržaja snimio bez njenog znanja.

Prema španskom zakonu, za ovakve i slične prestupe, zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do jedne godine za onog ko je pokrenuo deljenje snimka, kao i kazna zatvora od jednog do tri meseca za sve one koji su primili vizuelni ili audio sadržaj, a o tome nisu obavestili nadležne organe.