RONALDO NOKAUTIRAO KAMERMANA! Šok scena na meču: Zakucao ga PRAVO U GLAVU, jedva je ostao na nogama! (VIDEO)

Fudbaleri Al Nasra savladali su na gostovanju Al Raed rezultatom 3:1 u šestom kolu saudijskog prvenstva.

U centru pažnje ponovo je bio Portugalac Kristijano Ronaldo. Proslavljeni as upisao se u strelce u 78. minutu, ali veću pažnju od gola privukao je njegov promašaj iz slobodnog udarca.

Udarac Kristijana umalo se završio kobno po jednog kamermana koji je bio na atletskoj stazi iza gola.

Portugalac je namestio loptu na ivici šesnaesterca, a onda sjajno šutira. Lopta je prošla pored živog zida i pogodila pravo u glavu kamermana.

Nesrećni čovek jedva je ostao na nogama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Cristiano Ronaldo's free kick for Al Nassr hit the cameraperson 😨



