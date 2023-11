UZNEMIRUJUĆE SCENE U MILANU! ŽESTOKI SUKOBI NAVIJAČA: Pristalica Pari Sen Žermena izbodena nožem

Navijači iz Pariza su stigli dan ranije u Italiju, a sporadični sukobi trajali su tokom jučerašnjeg dana i noći, kao i danas

Ima više desetina povređenih navijača na obe strane, a najteže je prošao jedan 34-godišnji Francuz koji je dva puta uboden nožem i trenutno se nalazi na lečenju u bolnici.

