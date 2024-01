Godina za nama ostaće upamćena po odluci neponovljivog Zlatana Ibrahimovića da okači kopačke o klin.

Harizmatični genije u kopačkama u 41. godini života stavio je tačku na svoju fudbalsku priču. Posle 24 godine, više od 500 postignutih golova i pregršt osvojenih trofeja odlučio je da je dosta i junu 2023. godine zvanično završio svoju blistavu karijeru.

Biće upamćen kao jedan od najboljih napadača u istoriji ove igre, ali i po unikatnim izjavama kojima je uvek znao da nasmeje, ali i ponekad zaprepasti fudbalsku javnost.

Početkom oktobra uradio je veliki intervju sa popularnim britanskim novinarom, Pirsom Morganom, koji je odjednuo širom sveta. U svom prepoznatljivom stilu, otvoreno, bez uvijanja, govorio je svom mentalitetu, detinjstvu, odnosu sa roditeljima, svojoj porodici, karijeri, sukobu sa Gvardiolom, Minu Raioli, Novaku Đokoviću, arapskim milionima, Halandu i Mbapeu... Ma, bukvalno o svemu - bez dlake na jeziku. Brojne bombastične izjave koje je dao u ovom spektakularnom intervjuu dugo će se prepričavati.

U danima kada sumiramo utiske, red je da se prisetimo i najzanimljivijh izjava neponoviljivog Zlatana iz jednog od najboljih sportskih intervjua u 2023. godini.

Čim je počeo razgovor Morgan je poručio legendarnom fudbaleru da želi da upozna pravog Zlatana, na šta je Ibra odgovorio u svom stilu:

"Želite da se igrate sa vatrom? Ja ću biti vaša vatra, ali vi ćete se opeći. Kada kažem da sam Bog, da li misliš da se šalim ili ne? Ne šalim se".

Morgan je uzvratio Ibri da ga zamišlja kao negativca u filmovima o tajnom agentu Džejmsu Bondu, na šta je on odgovorio:

"Biti negativac u filmu o Bondu? Uništio bih Bonda, ali jako sam skup, ne radim besplatno", odbrusio je Zlatan.

Zlatan o roditeljima

Životna priča jednog od najsjajnijih fudbalera u istoriji počela je 3. oktobra 1981. u Malmeu. Rođen je u Švedskoj kao sin Šefika i Jurke - izbeglica iz Bosne i Hrvatske. Dakle, na samom početku nije imao velike šanse za uspeh.

Otac je bio alkoholičar i njegovi roditelji rastali su se kada je imao samo dve godine. Uglavnom je živeo sa ocem sa kojim nije imao preterano dobar odnos.

"Više sam blizak sa majkom. Sa ocem je isto kao i uvek, nisam bilizak sa njim kao sa majkom, jer smo obojica veliki egoisti. Ja sam isti kao on i kada se on svađa sa mnom ne shvata da se svađa sam sa sobom, jer smo po ponašanju isti. On me je napravio ovakvim kakav sam danas".

Na pitanje Morgana kada je otac bio najponosniji na njega tokom karijere, Ibra je odgovorio:

"On to nikada nije pokazivao".

Govorio je i o braći i sestrama.

"Živeo sam sa ocem i petoro sestara i braće. Moj stariji brat je nedavno preminuo, imam dve sestre sa kojima nisam u kontaktu. Imam još jednu stariju sestru sa kojom imam iste roditelje, mi smo veliki miks. Sa njom sam i dalje u kontaktu, baš kao i sa mlađim bratom. Ali, ja sam živeo sa ocem".

"Majka je bila stroga, ona me više tukla nego otac. On to nikada nije radio. Kod njega je bilo dovoljno samo da vam kaže i da vas pogleda da sve shvatite", dodao je Ibrahimović.

Helena odbila bračnu ponudu

Helena Seger, izabranica proslavljenog napadača Zlatana Ibrahimovića, nimalo ne liči na klasične žene fudbalera koje svakodnevno viđamo na društvenim mrežama.

Ona je 11 godina starija od Zlatana, uspešna je preduzetnica i mnogi smatraju da je zaslužna za Ibrahimovićeve sjajne investicije, koje su ga učinile jednim od najbogatijih sportista na svetu.

Iako su više od dve decenije zajedno i imaju dva sina, oni se nikada nisu venčali! Zlatan i Helena su u vezi od 2001. godine i imaju sinove Maksimilijana i Vinsenta.

U intervjuu Ibra je otkrio kako je upoznao Helenu i zašto se ni posle više od dve decenije zajedničkog života nisu venčali.

"Video sam plavušu, bio sam u svom Ferariju, hteo sam da budem "kul", a i ona je imala dobar auto. Parkirao sam se i rekao sebi: 'Pokušavaj da budeš kul'. Potpuno me je ignorisala i rekao sam joj: 'Taj odgovor nisam hteo da dobijem'. Kad sam bio mlad, bio sam stidljiv. Nisam bio tip kakav sam danas. Kada sam prvi put došao u grad imao sam 18 godina i nisam znao za te plavuše. Tamo odakle sam ja imamo drugačije poreklo, drugačiji smo tipovi ljudi, drugačije su devojke. U gradu sam video plavuše, drugačije pokrete, nisam bio pre toga u gradu, već uvek u svom kraju. A kad sam video Helenu, rekao sam: 'Je*ote, kako lepa devojka' i ignorisala me je. Pomislio sam da to nije OK. Znao sam prijatelja koji je nju poznavao, slao sam joj poruke i ignorisala me je, ali nisam odustao. Na kraju se stvorila šansa" otkrio je Ibrahimović."

Rešio je da joj napiše poruku i smislio je kako će da se potpiše da bi znala o kome se radi.

"Zanimljivo je da sam prvu poruku, u kojoj sam joj napisao jednu priču, završio sa 'Crveni'. Da ne bi znala ko je to. Jer je moj Ferari bio crveni. Odgovorila mi je i završila sa 'Crni', jer je njen sportski automobil bio crni. Pomislio sam tada 'OK'. Počeli smo da pričamo, ali bila je 11 godina starija od mene, bio sam nezreo, a ona elegantna, znala je šta radi, šta hoće... I dve godine smo se zabavljali. Posle toga sam se preselio u Italiju i rekao joj da je vreme da dođe i da pokušamo, inače nećemo znati šta bi bilo i kako bi ispalo. I moram da kažem, da nije bila 11 godina starija, ne bi izdržala. Bio sam divalj, imao sam drugačiji način da pokažem ljubav, imao sam drugačiji temperament, ali imala je mnogo strpljenja. Zbog svojih godina je i dalje tu. Bila je zrelija, strpljiva. Ili je videla investiciju u meni. Videla je budućnost", otkrio je Ibrahimović.

Zatim je otkrio zašto se nikada nisu venčali.

"Zašto je nikad niste pitali da se venčate? Da li ste to uradili?", pitao ga je Morgan.

"Jesam", rekao je Zlatan uz osmeh koji je pokazao da nije siguran da li bi trebalo da priča.

"I šta se dogodilo?"

"Rekla je 'NE'", odgovorio je Ibra.

"Zaista?"

"Da, ona je jaka. Bilo je to pre nekoliko godina. Rekao sam joj 'Posle 20 godina, zaslužuješ da budeš udata za mene. Rekla je 'Nemam potrebu da budem udata za tebe da bih bila sa tobom'. Ona je jaka. Ona je veoma jaka", objasnio je Ibra.

Novinar je pitao Zlatana kako se osećao kada je bio odbijen.

"Mislim da je to kul, jer ako uradiš to, onda stekneš više poštovanja od mene. Ne moram da pobeđujem sve vreme".

Na pitanje da li će opet pokušavati, Zlatan je u svom stilu odgovorio:

"Ne, imala je jednu šansu, neće dobiti drugu. Ali ima dva momka, to je veća stvar nego da je udata za mene", zaključio je proslavljeni as.

U nastavku razgova istakao je da mu papir nije bitan.

"Iskreno, nije mi ni potrebno parče papira da bih dokazao da je moja, ona je moja bez obzira na papir. I godine su napravile razliku. Partneri se promene da posle pet godina više nisu isti. Mislim da ni vi nemate ženu kakvu ste imali kad ste je upoznali", rekao je Zlatan.

Morgan je u šali konstatovao da on zapravo nikada i nije imao ženu.

"Nisam, jer ne želim da izgubim 50 odsto (imovine)", nasmejao se Zlatan.

Zlatan o s*ksu

Tokom zanimljivog razgovora Morgan je u jednom momentu ušao u intimnije teme, pa pitao Zlatana da li je osećaj nakon postizanja gola bolji od s*ksa. Usledio je urnebesan odgovor kontroverznog asa.

"S*ks je bolji od fudbala, ko drugačije misli ima problem u krevetu i mora da potraži pomoć", odgovorio je Ibrahimović.

Zlatan o sinovima

Ibrahimović se dotakao i odnosa sa sinovima Vinsentom i Maksimilijanom i tom prilikom priznao da mu je drago što su krenuli njegovim stopama.

"Igraju fudbal za Milan danas, veoma su fokusirani i važno je da to ne rade za mene. Sad kad imam njih, svoje momke i dovodim ih na utakmice, vidim roditelje koji dovode decu, teraju ih da rade neke stvari i imate sad taj problem. Fudbal je najveći sport na svetu, stvara mnogo novca i ti roditelji ulažu mnogo u decu i odjednom više nisu roditelji, već treneri, agenti, pravnici, ali važno je da znaju da ne mogu da učine da deca to rade za njih, već za sebe. Srećan sam što moja deca to rade zbog sebe".

"Tretiram ih kao da su mi saigrači, ne kao da su mi deca. Ne znam da li je to OK. Direktan sam sa njima, to je čvrsta ljubav. Sudim im kao saigračima, ne kao deci i ne primoravam ih ni na šta. Živeli smo u Los Anđelesu i znate tamo za saobraćaj i gužve, da morate da ih vozite sat i po na trening. Rekao sam im da daju 200 odsto na treningu i zato što mogu da to vreme u vožnji provedem drugačije. Oni pamte da svaki trening rade za sebe, a ne za okruženje. Ako je trening dobar ili loš, sve se događa, ali moraju da daju 200 odsto", rekao je ponosni tata.

Zlatan je potvrdio glasinu da u njegovoj kući nema fotografija, tačnije ima samo jedna - na kojoj su njegova stopala. Objasnio je i zašto:

"Da, nemam svoje slike na zidovima, ali to je moja ideja. Jer u porodici moramo da pamtimo odakle sva hrana dolazi - od mojih stopala. To je podsetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu, vide ta stopala"

"A glava?" pitao je Morgan.

"Moja glava kontroliše stopala, u pravu ste, ali moja stopala više govore o mojoj igri. Igra glavom došla je na kraju, kad više nisam bio brzo dovoljno. Ne, sve što sam rekao je važno da bismo znali odakle je sve došlo i zašto smo tu gde smo danas. Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju decu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebalo da odrastaju u mojoj senci, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju kada će se osećati drugim ili trećim. Oni su u pol poziciji", smatra Ibrahimović.

Zlatan o Gvardioli

Jedna od najzanimljivijih tema bio je njegov odnos sa proslavljenim fudbalskim stručnjakom Pepom Gvardiolom.

Podsetimo, Zlatan je 2009. godine prešao iz Intera u Barselonu, ali se nije uklopio u Gvardiolin tim, pa je nakon jedne sezone otišao u Milan.

Otvoreno je govorio o odnosu sa španskim trenerom.

"Svoje probleme uvek sam rešavam. Kažem svakome u lice šta mislim i gotovo. Da bi se problem rešio potrebne su dve osobe. Ja sam pogrešio u Barseloni što sam pokušao da se uklopim i nisam bio ono što zaista jesam. Gvardioli sam rekao da mi kaže ako imam veliki nos, ako čudno hodam, ako mu nešto smeta kod mene. Rešićemo to. Sve je bilo dobro šest meseci, a onda smo morali da popričamo", počeo je Ibrahimović.

"Rekao sam mu da ne igram dobro jer nemam prostora na terenu i da nađe drugog igrača za takvu igru. On je rekao da će to rešiti i stavio me na klupu sledeću utakmicu. Druga utakmica - klupa, treća utakmica - klupa. To me je naljutilo. Rekao je da igrači ne smeju da dolaze Ferarijem na treninge, a ja sam baš nakon tih sedam-osam meseci došao Ferarijem i parkirao pred njegovu kancelariju", dodao je slavni as.

Tvrdi da Gvardiola nije smeo da se suoči sa njim.

"Izbegavao me je, ništa mi nije rekao. Kada bih došao na zajednički doručak, Gvardiola bi ustao kada ja uđem u prostoriju i otišao. Nije želeo da se suoči sa problemima. Bacio sam nakon utakmice Barselona - Inter na njega kutiju sa opremom. Nisam ga pogodio. Nije mi ništa rekao, nije se suočio sa mnom, samo je izašao iz prostorije", kaže Zlatan i dodaje:

"Kada sam igrao za Junajted, on je bio u Sitiju i nije mi se javljao. Čekao je da izađem na teren i onda bi on izašao kako me ne bi sreo. Do dana današnjeg ne znam koji je bio njegov problem sa mnom u Barseloni", rekao je Ibrahimović u intervjuu.

Zlatan ne ide na probe

Još kao 19-godišnjak Zlatan je privukao ogromnu pažnju brojnih velikana. Njegove sjajne partije u dresu Malmea nisu promakle ni legendarnom treneru Arsenala Arsenu Vengeru koji želeo da angažuje taletovanog golgetera.

Ibrahimović je otišao u London na pregovore sa proslavljenim trenerom, ali do potpisa na kraju nije došlo.

U razgovoru sa Morganom, koji je i sam veliki fan Arsenala, otkrio je i zašto.

"Došao sam u njegovu kancelariju, razgovarali smo i on je rekao: 'Šta želiš' Hteo je da me upozna, da me oseti. Mislim da je on tip osobe koji ne dovodi igrača tek tako, on želi da zna šta kupuje, imam utisak. Na kraju je uzeo dres Arsenala sa brojem devet i rekao: 'Želimo da dođeš i odradiš probu dve nedelje'", kaže i bra i dodaje:

"Sve je bilo super dok nije rekao 'da dođeš i odradiš propu'. Gledao sam u njega. On je Venger, ja sam u tom momentu niko, ali rekao sam: 'Ja ne idem na probe', a on je odgovorio: 'Kako to misliš?' Uzvratio sam: 'Ne idem na probe, ili me hoćeš ili nećeš, zašto sam ovde'"



"Takav sam bio, nisam igrao igru, to sam bio ja. To je bilo to, nikada nisam otišao u Arsenal", otkrio je Zlatan.

Autor: