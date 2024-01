NEVEROVATNA PONUDA! Partizan odbio milone za Saldanju

Čelnici Sevilje poslali su ponudu za fudbalera Partizana Mateusa Saldanju vrednu šest miliona evra, saznaje Informer. Ipak, crno-belima se čini da je to malo i za sada nisu prihvatili.

Ekipa iz Humske juče je počela sa pripremama za narednu sezonu, a prisutne je na početku pozdravio sportski direktor Ivica Kralj. U uvodnom izlaganju pričao je o tome ko bi trebalo da ode i jasno je rekao da mu je želja da Mateus Saldanja ostane. Uz to je dodao da je to njegova želja, ali da klub neće imati mnogo izbora ako stigne bezobrazno visoka ponuda. Naglasio je da je to samo hipotetičko razmišljanje, jer takve ponude još nema.

Ili nije želeo da otkrije ili ponudu ne smatra bezobrazno visokom, ali sportski direktor je prećutao jednu bitnu činjenicu. Prema saznanjima Informera, crno-beli imaju ponudu za Saldanju. Reč je o šest miliona evra i poslala ju je Sevilja.

Ozbiljna liga, ozbiljan klub i primamljiv novac. I ne čudi, pošto je napadač ove sezone na 24 meča u svim takmičenjima dao 15 golova uz pet asistencija. Kako je objasnio izvor Informera, odgovor iz Humske je za sada negativan, jer se rukovodstvo nada da može da dobije mnogo više novca.

- Tačno je da je stigla ponuda, što je bilo i očekivano, jer je Saldanja jedan od najboljih igrača u timu koji je kao jesenji prvak završio polusezonu. Uz to Sevilja je klub koji bi igraču takođe bio interesantan, ali šest miliona evra je malo. Napadač vredi više. Ispod osam miliona evra nećemo ništa razmatrati, a i za to je pitanje da li bismo ga pustili. On vredi mnogo - objasnio je izvor Informera.

Partizan je trenutno u prilično lošoj finansijskoj situaciji i moraće da prodaje kako bi skupio novac da isplati dugovanja neophodna za dobijanje UEFA licence. Na ruku crno-belima ide što su im igrači trenutno tražena roba. Tako je Bolonja zagrizla za štopera Mihajla Ilića i spremna je da plati pet miliona evra i procente od dalje prodaje. Nećemo ulaziti u odluke kluba kako i zašto bira igrače koje je spreman da pusti, ali neobično je što pušta svoje dete od 20 godina, od kojeg može mnogo da dobije u budućnosti, a zadržava stranca za kojeg može da dobije šest miliona evra. Osim za Ilića, Partizan ima ponudu i za Kristijana Belića. Az Alkmar je spreman da da četiri miliona evra.

Crno-beli su bliži odluici da pusti i Ilića i Belića, ali da zadrže Saldanju. Sve bi moglo da se promeni ukoliko bi za Brazilca stigla ponuda uvećana za nekoliko miliona evra... Turbulentni dani slede u Humskoj...