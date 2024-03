PARTIZAN SUTRA DOČEKUJE SPARTAK! Duljaj: Publika sutra mora da bude posebna, bez vređanja Lalatovića

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj izjavio je na konferenciji za medije pred utakmicu sa Spartakom, da publika beogradskog kluba mora da bude posebna i zbog toga je pozvao da sutra ne vređa trenera gostujuće ekipe Nenada Lalatovića.

Fudbaleri Partizana sutra od 18 i 30 sati dočekuju ekipu subotičkog Spartaka u meču 27. kola Superlige Srbije.

- Publika koja bude došla mora da bude posebna. Biti poseban znači biti drugačiji od drugih. Našu pažnju moramo da usmerimo na podršku našim igračima, da se Nenad Lalatović ne uzima u usta. Ni on, ni njegova porodica. Lalatović mi je prijatelj iz vremena kad smo zajedno bili u Šahtjoru, uz to je i kolega, bez obzira na to što je bio igrač i trener Zvezde. Možete da zviždite, ali nemojte porodicu da mu dirate - istakao je Duljaj i dodao da bi sport morao da spaja ljude.

- U Zvezdi imam dva velika prijatelja, neću ih imenovati, samo ću reći da se za deset godina, koliko se znamo, nijednom nismo posvađali zbog klubova. Lalatović i ostali treneri su mi kolege, trebalo bi da budemo primer novim generacijama navijača, kao i igrača. Saglasan sam da neki put iskočim iz konteksta, moje ponašanje nekad nije primereno. Naravno da se zbog toga stidim, u pitanju su emocije, ne služe kao opravdanje, međutim, moramo da se trudimo da budemo što bolji ljudi treneri. Samo tako naš fudbal može napred - izjavio je Duljaj.

Strateg "crno-belih" ističe da taktika njegovog tima za sutra zavisi od protivnika.

- Bolji su sada tereni i uslovi i igrači koji igraju bolje tehnički sada dolaze do izražaja. Imamo svoj plan, protivnik takodje. Spartak je dosta čvrsta ekipa, teško je naći pukotine u njihovoj odbrani. Evropska karta je najvažnija. Svaka utakmica do kraja nam je važna, ali sada gledamo samo i isključivo ka Spartaku - zaključio je Duljaj.