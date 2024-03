Duljaj prokomentarisao raspravu tokom meča: Niko ništa nije ružno rekao sa klupe Zvezde

Trener Partizana, Igor Duljaj na konferenciji za medije posle večitog derbija završenog rezultatom 2:2 između Crvene zvezde i Partizana komentarisao je i jedan detalj sa kraja drugog poluvremena kada se učinilo da se našao u raspravi sa nekim sa klupe crveno-belih.

Zbog toga je novinare zanimalo šta se to dogodilo.

Međutim, Duljaj je istakao da se obratio zapravo spikeru, a ne bilo kome od kolega sa druge strane.

- Nije, nije... Niko sa klupe Crvene zvezde, to su opet i kolege, to je bio gospodin koji je spiker ili šta već. Niko ništa nije ružno rekao sa klupe Zvezde, pozdravili smo se svi posle utakmice, čestitali smo na dobroj utakmici i svi smo došli do zaključka, da je današnji derbi bio dobar i da je publika imala šta da vidi.