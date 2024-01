STRANAC SA NAJVIŠE NASTUPA U KLUBU: Rakitić plakao na oproštaju od Sevilje! (VIDEO)

Hrvatski fudbaler Ivan Rakitić zaplakao je na oproštaju od Sevilje, na konferenciji za medije koju je klub organizovao u njegovu čast!

Rakitić je stranac sa najviše nsatupa u Sevilji (323), nosio je dres ovog kluba ukupno sedam godina u dva navrata, a odlučio je da se preseli u Al Šabab.

- Prvo ću da kažem da neću plakati, pa ćemo videti hoću li uspeti - počeo je Rakitić, pa krenuo da plače:

Ivan Rakitic gets emotional as he says goodbye to Sevilla and La Liga. 🥺🇭🇷pic.twitter.com/0eRlF2BKVe — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) 30. јануар 2024.

- Postoje trenuci kada morate da shvatite da vaše vreme dolazi kraju. Važno je da to shvatite, ali i te kako boli. Kako to da Hrvat rođen u Švajcarskoj može da kaže da je njegov dom u Sevilji? Sevilja je meni i više od kuće. Odlazim, ali vratiću se. Nažalost, godine me stižu i neću se vratiti kao igrač, ali Sevilja će me uvek imati uz sebe. Nastaviću da je podržavam izdaleka u ovoj teškoj sezoni. Uveren sam da će sve biti u redu - jasan je bio Rakitić koji je otkrio i zašto ide u Saudijsku Arabiju:

- Svidela mi se njihova ponuda, imaju sjajan sportski projekt. Ekipa su koja želi da raste i imaju mladog predsednika koji će napraviti sve što može da to i ostvari. Mislim da mogu da pokažem najbolje od sebe na terenu, da pomognem mladima, a istovremeno učinim da i ekipa i liga rastu. Takav projekt je upravo ono što sam hteo i lako smo postigli dogovor.