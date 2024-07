Gotov transfer decenije u Hajduku: Ivan Rakitić dolazi kod Gatuza, poznati detalji ugovora!

Šuškalo se danima da bi se Ivanu Perišiću u redovima Hajduka mogao priključiti i njegov imenjak, a sada je sve i definitivno ugovoreno! Fabricio Romano javlja da je Ivan Rakitić sve dogovorio sa klubom.

Po prvi put u karijeri legendarni vezista će nastupiti u svojoj matičnoj zemlji, a ugovor će birti potpisan do juna 2026. godine.

Rakitić je proveo dobar period u saudijskom Ala Šababu, međutim obavestio je predsednika kluba da želi da ode u Hajduk i tako zaigra u Hrvatskoj.

Okupljaju Splićani na jednom mestu grupu legendi, pa će tako sa Đenarom Gatuzom kao trenerom sarađivati nekolicina proslavljenih igrača, u kombinaciji sa mladim fudbalerima koji su oduvek zaštitini znak Hajduka.

🚨🇭🇷 Ivan Rakitić to Hajduk Split, here we go! Deal done on two year contract valid until June 2026.



Rakitić leaves Al Shabab despite good time in Saudi as wanted to take chance to play in Croatia.



Kalinic as director, Perisić as teammate, Gattuso as coach made difference. pic.twitter.com/6hbeh14ZNP