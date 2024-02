HIT REAKCIJA JIRGENA KLOPA: Novinaru zazvonio telefon, a onda - šmekerski potez Nemca (VIDEO)

Zanimljiva scena odigrala se na konferecniji za medije Jirgena Klopa.

Liverpul u nedelju od 17 i 30 igra protiv Arsenala, a zanimljivo je bilo na konferenciji za štampu nemačkog trenera.

U momentima dok je Klop dobijao pitanja od novinara zazvonio je telefon nekog od predstavnika "sedme sile".

Radoznalost je bila jača od trenera Liverpula, pogledao je ko zove i nasmejao sve.

- Zubar zove! Moglo bi da bude važno, konstatovao je Klop.

