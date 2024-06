Hit scena! Obezbeđenje nije prepoznalo selektora reprezentacije - Slavni Italijan pobesneo, a onda je uradio ovo

Jedna neprijatna scena dogodila se pred početak utakmice između Turske i Portugala.

Na popularnom "Vestfalenu" u Dortmundu u subotu su se u okviru drugog kola grupe F sastali Portugal i Turska. Portugal je ubedljivo slavio rezultatom 3:0 i tako nakon Nemačke i Španije postao treći tim koji je obezbedio plasman u osminu finala.

Pre utakmice vđena je jedna izuzetno neprijatna scena u kojoj je glavni akter bio selektor Turske, slavni Italijan Vićenco Montela.

Montela je sa članovima tima stigao autobusom do ulaza u stadion. Kada je izašao iz busa i pokušao uđe u objekat zaustavilo ga je obezbeđenje. Redar ga nije prepoznao, pa je tražio da pokaže svoju akreditaciju.

Türkiye coach Vincenzo Montella was asked for his ID….😂 pic.twitter.com/79sYU5US9H