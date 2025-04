Šok!

U toku su Nominacije odabranih. Prvi je svoje mišljenje iskazao Danijel Dujković Munjez.

- Naravno da ću da nominujem osobu koja je izgovarala najgore stvari. Ugrozila je moje dete. Najgore stvari mislim o njoj. Ljudi misle da ću ja da krivim Stefani, ona je meni podarila nešto najvrednije. Ona dok je živa nije imala ni gram empatije prema svojoj mami, koja ju je molila da neke stvari ne radi. Kad joj je majka preminula, njoj je važnije bilo da se opija i svašta nešto, umesto da odžali svoju majku. Ovo pričam jer je Stefani sve to ovde govorila. Sve što je Stefani govorila je mene zgrozilo i razbesnelo, pa čak i da se osvrnem na to da je pokušala Stefani trudnu da podvodi, o čemu mi pričamo? Zamislite šta je sve radila kad su bile same i kad niko nije video njeno ponašaje Imam pravo da budem užasnut. Ako može Matora da udara na Stefanino majčinstvo, možemo i na njenu porodicu, jer ona nema nikakvu granicu. Nomijem Matoru i uvek ću je navoditi na svim negativnim anketama, jer je ona najveći negativac, a ja ću da branim svoje dete, koje je meni nešto najsvetije što imam - kazao je Munjez.

- Ja ću naravno nominovati Matoru, uvek ću je nominovati jer je težak filirant. Ona je najgore stvari izgovarala. Najmonstruozniju stvar je ona uradila po samom ulasku, a drugima zamera što joj spominju mrtvu majku - kazao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.