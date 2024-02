DOBIO ZASLUŽENU KAZNU! ITALIJANSKI FUDBALER BRUTALNO UBIO BIVŠU DEVOJKU: Tukao je do SMRTI, sada ide na DOŽIVOTNU ROBIJU!

Italijanski fudbaler, Đovani Padovani (28), osuđen je na doživotnu robiju zbog ubistva bivše devojke.

Padovani je na brutalan način presudio nekadašnjoj izabranici Alesandri Mateuci (56) koju je tukao do smrti i to čekićem, bejzbol palicom, šakama i delom klupe koja se našla u parku pored.

Jeziv zločin desio se 23. avgusta 2022. godine, a Alesandra je malo pre istog policiji prijavila Padovanija zbog uznemiravanja i uhođenja. U trenutku ubistva nesrećna Alesandra razgovarala je telefonom sa svojom sestrom koja je svedočila na sudu.

Italian footballer and model Giovanni Padovani, 28, is jailed for life for stalking and beating his ex-girlfriend, 56, to death with garden furniture https://t.co/wUDLPgzt7L pic.twitter.com/WtHpAawF0d