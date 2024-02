VELIKA TRAGEDIJA POTRESLA SVET SPORTA - Engleski fudbaler preminuo u 34. godini

Engleski fudbaler Čarli Straton preminuo je u 34. godini, javlja britanski Ekspres. Ovaj napadač ostavio je zapažen trag u velikom broju nižerazrednih engleskih klubova.

Posebno u dva tima. Prvo, AFC Vimbldon koji je potvrdio tužnu vest o njegovom odlasku:

- Izuzetno smo tužni zbog smrti našeg bivšeg igrača. Najiskrenije saučešće upućujemo Čarlijevoj porodici i prijateljima u ovom izuzetno teškom trenutku - napisali su iz Vimbldona.

Everyone at AFC Wimbledon is deeply saddened to read of the passing of our former player Charlie Strutton.



Our sincerest condolences go to Charlie’s family and friends at this extremely difficult time. We are so sorry for your loss. RIP Charlie. 🕊️ https://t.co/zRpX54lKXo pic.twitter.com/rEAhXQZgmW