TREGEDIJA POTRESLA SVET - Umrla olimpijska zvezda i velika šampionka u 34. godini!

Džudo šampionka i olimpijska zvezda Mariset Espinoza Gonzales, preminula je u 34. godini, nakon što je doživela srčani udar i to pošto je otišla na operaciju uvećanja grudi, tokom koje je zadesila ova katastrofa koja je bila pogubna po njen život.

Gonzalesova je otišla na operaciju 21. januara, kada je doživela udar, iz kog se nije izvukla.

Ona je inače bila peta na Svetskom prvenstvu 2011. godine, dok je otkom karijere čak dva puta osvajala i zlato na Pan Američkim igrama u San Hozeu i Gvajakilu, dok je u Haavani 2016. godine došla do srebra.

