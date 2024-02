DA LI JE OVO NAJBIZARNIJI ŽUTI KARTON U ISTORIJI? Fudbaler kažnjen zbog pravila za koje mnogi ne znaju

Jedan od najsmešnijih i najbizarnijih žutih kartona u istoriji fudbala viđen je na utakmici između Bredforda i Vikomba.

Fudbaler Vikomba Luk Lihi zaradio je javnu opomenu u 85. minutu jer je obrisao loptu o leđa redaru!

Nikome na stadionu u tom trenutku, pa i dugo posle meča, nije bilo jasno zašto je Lihi zaradio žuti karton u trenutku kada lopta nije bila u igri. Tek kasnije je na društvenim mrežama stiglo objašnjenje da je fudbaler kažnjen jer je "sušio loptu na redarevoj jakni".

🟡 We can confirm @lukeleahy was shown a yellow card tonight for drying the ball on a steward's jacket prior to taking a throw-in. pic.twitter.com/BTbKWCZ0M5