DIJEGO MARADONA NA DANAŠNJI DAN DEBITOVAO JE ZA ARGENTINU: Bio je to veliki dan za FUDBAL! Ostalo je istorija!

Fudbalski svet zauvek će pamtiti možda i najvećeg umetnika u kopačkama Dijega Maradonu, koji je preminuo 25. novembra 2020. godine.

Na današnji dan 27. februara 1977. godine, tada 16-godišnji dečak Dijego Armando Maradona debitovao je za A reprezentaciju Argentine. U prijateljskoj utakmici protiv Mađarske. Ostalo je istorija.

Ipak, 1978. selektor Luis Sezar Menoti nije ga uvrstio u nacionalnu selekciju za Svetsko prvenstvo u Argentini, rekavši kako je Dijego premlad da bi izdržao pritisak. Godine 1979. bio je kapiten reprezentacije Argentine koja je u Japanu osvojila titulu juniorskog prvaka sveta. Prvi gol u dresu sa državnim grbom je postigao 2. juna 1979. godine u Glazgovu protiv Škotske. Godine 1982. ponovo dolazi do seniorske reprezentacije i igra na Svetskom prvenstvu u Španiji.

🗓️ 27th February 1977



A 16-year-old Diego Maradona makes his Argentina debut against Hungary at La Bombonera. The rest, as they say, is history. pic.twitter.com/nSEjUYvFYU