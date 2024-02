Haland je zaista NEVEROVATAN - poslednjom 'petardom' je ušao u istoriju Premijer lige! (FOTO)

Sjajni napadač Sitija u meču s Lutonom izjednačio rekord po broju golova na jednoj utakmici.

Neverovatan je napadač Erling Haland! Otkako se Norvežanin pojavio na velikoj sceni u dresu Red bul Salcburga 2019. godine, gotovo da ne prođe vikend a da se ne priča o skandinavskom vunderkindu.

Već na debiju u klubu iz Mocartovog grada u Ligi šampiona postigao je tri gola, a onda je preko Borusije iz Dortmunda došao do najveće pozornice i trenutno najboljeg tima na svetu Mančester sitija.

"Građanima" je Haland bio deo slagalice koji im je nedostajao, a to je oličeno u činjenici da su već prve sezone s njim u špicu osvojili naslov prvaka Lige šampiona, koji su toliko dugo jurili.

Nastavio je da postavlja rekorde, a svoju mogućnost za rešetanje mreža ponovo je demonstrirao u ponedeljak uveče u duelu s Lutonom, koji je njegov tim pobedio sa 6:2. Norvežanin je bio strelac čak pet golova, čime se izjednačio s najvećim igračima Premijer lige u istoriji kojima je to pošlo za nogom.

Da su pet puta pogodili metu na jednom meču, mogu samo da se pohvale legendarni napadači, a to su uspeli još samo Endi Kol, Alan Širer, Džermejn Defo, Dimitar Berbatov i Holandov prethodnik Serhio Agvero.

Ipak, to nije ni blizu njegovog rekorda po broju golova na jednoj utakmici jer je pre skoro pet godina na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina bio strelac čak devet puta. Mlada fudbalska reprezentacija Norveške rezultatom 12:0 pobedila je selekciju Hondurasa u poslednjem kolu grupe C Svetskog šampionata u Poljskoj. Od 12 golova, Holand je postigao devet, čime je nesumnjivo najavio blistavu karijeru kakvoj danas svedočimo.