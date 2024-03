Poznata plata Mbapea: Evo koliko će zarađivati Francuz u Realu!

Sve je bliži dogovor između Reala i Kilijana Mbapea, a prema informacijama iz Španije, francuski napadač će imati najveću platu u Kraljesvkom klubu.

Njegova mesečna primanja će biti između 2.500.000 i 3.000.000 evra, čime će biti najplaćeniji fudbaler u timu iz Madrida.

🚨 Kylian Mbappé is on the way to becoming Real Madrid's highest PAID player with a gross monthly salary of between €2.5M and €3M! 😳💰



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/H34418TNbx