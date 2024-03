Predstavljen NOVI DRES ORLOVA: Neverovatna sličnost s opremom još jedne reprezentacije (FOTO)

Puma je zvanično predstavila fudbalske dresove u kojima će igrati reprezentacija Srbije.

Sada je poznato u kakvoj će opremi igrati "orlovi" na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj koji je na programu od 14. juna.

Prva garnitura će biti crvena sa plavim i belim detaljima, a druga gartnitura će biti bela sa crvenim i plavim detaljima.

💥 Sırbistan 2024 iç saha forması resmi satış fotoğrafları sızdı! 💥

💥 Serbia 2024 home shirt official pictures leaked! 💥 pic.twitter.com/RMMiUWy8Jq — esvaphane (@esvaphane) 21. март 2024.

Pre nekoliko dana se na internetu pojavila informacija da će ovako izgledati dresovi naše reprezentacije i tada navijači nisu bili nimalo zadovoljni.

💥 Sırbistan 2024 deplasman forması resmi satış fotoğrafları sızdı! 💥

💥 Serbia 2024 away shirt official pictures leaked! 💥 pic.twitter.com/xfm5VuPht3 — esvaphane (@esvaphane) 21. март 2024.

Ono što se fanovima isto neće dopasti je to da je Puma veoma sličnu opremu namenila i za selekciju Češke.

Razlika između obe garniture ove dve reprezentacije je veoma mala, svakako je nemačka kompanija mogla da bude malo kreativnija.

New home and away national team kits by @pumafootball 👌🏻 pic.twitter.com/jgw2icabdr — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) 27. март 2024.

Što se tiče Islanda, oni će igrati standardno u plavoj garnituri, a rezervrna varijanta im je siva sa narandžastim detaljima.

New home and away national team kits by @pumafootball 👌🏻 pic.twitter.com/jgw2icabdr — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) 27. март 2024.

Nije Puma bila maštovita kada su u pitanju Švajcarska i Austrija pošto su im opreme veoma slične.

Autor: