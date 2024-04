UHAPŠEN BIVŠI PREDSEDNIK FUDBALSKOG SAVEZA ŠPANIJE: Tereti se za učešće u KRIMINALNOJ ORGANIZACIJI!

Luis Rubijales, bivši predsednik Fudbalskog saveza Španije, završio je iza rešetaka. On je sleteo u Španiju i odmah po dolasku lišen je slobode zbog optužbi o korupciji u Fudbalskom savezu ove zemlje.

Rubijales se u trenutku hapšenja ostalih optuženih za ova dela nalazio u Dominikanskoj Republici, a planirano je da se pred sudom pojavi 6. aprila. Ipak, on je odlučio da se preda, ubrza postupak i naveo je da će dokazati da je ceo proces protiv njega zasnovan na lažima.

- Zašto sam ovde? Da kažem da je sve laž - rekao je onu intervjuu za La Sekstu koji je kasnije danas i biti objavljen u celosti.

