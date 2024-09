TRAGEDIJA U RUSIJI: Direktor Fudbalskog saveza poginuo u jezivoj nesreći

Finansijski direktor Fudbalskog saveza Rusije Arsenij Zamjatin i njegova supruga Polina poginuli su u padu helikoptera a Kamčatki, saopštila je pres služba tamošnjeg Saveza.

- Fudbalski savez Rusije tuguje zajedno sa porodicama poginulih u ovoj tragediji. Pamtiću Arsenija kao velikog profesionalca koji je voleo fudbal i trudio se da mu obezbedi finansijsku podršku - stoji u saopštenju.

🇷🇺22 DEAD IN RUSSIAN HELICOPTER CRASH



Searchers found no survivors among the wreckage of a Russian helicopter that crashed in the far eastern peninsula of Kamchatka with 22 people on board.



The Mi-8T helicopter had taken off from a base near the Vachkazhets volcano. pic.twitter.com/jYQpEZQL0t