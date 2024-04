ZVEZDA NAKON PREOKRETA SLAVILA U SPEKTAKULARNOM VEČITOM DERBIJU: Partizan dva puta vodio, ali na kraju poražen na Marakani!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 3:2 u 173. večitom derbiju.

Zvezda je prva na tabeli sa 80 bodova, čak deset više od Partizana koji ima 70 i blizu je sedme uzastopne titule.

Obe ekipe su ušle otvoreno u meč i šanse su smenjivale na obe strane.

Baždarev šut sjajno je odbranio Glazer.

Goh je pogodio stativu.

Sa druge strane Bukari je pravio najviše problema crno-belima.

Imao je dva sjajna prodora i slaloma kroz odbranu Partizana, ali je oba puta bio zamalo neprecizan

Bukari je u nadoknadi prvog poluvremena imao veliku prilku, izbio je sam ispred Krunića,ali golman Partizana brani njegov šut.

Slična priča i u nastavku.

Partizan je ponovo došao u vođstvo evrogolom Severine u 56. minutu.

Katai je postigao izjednačujući gol glavom u 69.minutu ali je nakon VAR intervencije poništen.

Crveno-beli su imali veliku inicijativu ređale su se šanse,ali Krunić je sjajno zaustavio udarce Kataija i Šerifa.

Potom je u 85. minutu sjajno zaustavio šut Hvanga.

Ali onda potpuni preokret. Šerif u 90. minutu i Katai sa penala u šestom minutu nadoknade donose Zvezdi veliku pobedu.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 3:2

- Kraj, utakmica je završena pobeda Zvezde!

Drugo poluvreme:

90 +15 minut - Napada Partizan sada, crno- beli žele izjednačenje.

90 +10. minut - Dvostruka izmena u Zvezdi. Umesto Bukarija i Šerifa , u igri su Milunović i Kraso

90 +9. minut - GOOL - 3:2 - KATAI!

Pogodio je stranu Krunić, ali je udrac Kataija bio precizan.

90 + 6. minut - Novi penal za Zvezdu, Bukarija obara Antić u kontri

90. minut - Utakmica je produžena za čak 15 minuta!

90. minut - GOOL - 2:2 - ŠERIF!

88. minut - Natho menja Severinu.

85. minut - Krunić ponovo fantastično brani udarac Hvanga.

82. minut - Pokušao je Dragović iz daljine.

80. minut - Sve veća nervoza na terenu, mnogo prekida

77. minutu - Dvostruka izmena u Partizanu. Umesto Goha i Stojkovića u igri su Kalulu i Filipović. Izmena i u Zvezdi umesto Ivanića u igri je Olajinka

69. minut - Zvezda je izjednačila golom Kataija, ali je gol poništen zbog ofsajda. Velika inicijativa crveno-beli, ređaju se šanse, Krunić je sjajno zaustavio udarce Kataija i Šerifa.

66. minut - Dvostruka izmena u Partizanu. Umesto povređenog Kastilja i Baždara u igri su, Stjepanović i Saldanja.65. minut - Dobar pokušaj Šerifa glavom nakon centaršuta Hvanga, , zamalo pored gola.

59. minut - Velika prilika za Zvezdu, Stamenić je centrirao, a Šerif glavom sa pet metara šutirao, brani Krunić.

57. minut - Reaguje Vladan Milojević, umesto Kange u i igri je Katai.

55. minut - GOOL - 1:2- SEVERINA!

Nakon akcije crno- belih, lopta dolazi do Severine koji negde sa ivice šesnaesterca, fantastičnim udarcem u rašle matira Glazera.

50. minut - Utakmica je nastavljena.

- Meč je ponovo prekinut zbog bakljade

- Izmena u Zvezdi umesto Rodića u igri je Điga.

46. minut - Utakmica je nastavljena

Prvo poluvreme:

45. minut +1 - Bukari je imao veliku šansu, brza kontra Zvezde. Sam je izbio ispred Krunića, ali šutira pravo u golmana Partizana

45. minut - Prvo poluvreme produženo je za jedan minut.

42. minut - Zvezda ima inicijativu u ovim momentima, ali bez pravih šansi.

40. minut - Prvi žuti karton na meču, dobija ga Ovusu zbog faula nad Mijailovićem.

36. minut - Sjajna akcija Zvezde po levoj strani. Ponovo Bukari pravi slalom, šutira u levi ugao Partizanovog gola ,ali lopta ponovo odlazi pored gola.

30. minut - Ivanić je prevario Antića, ali je šutirao pored gola Krunića.

28. minut - Goh je prošao po levoj strani, prevario Mijailovića , šutirao u bliži ugao Glazera, ali nije imao sreće. Lopta pogađa stativu.

24. minut - Partizan je izveo dva vezana kornera, bez opasnosti po gol Zvezde.

21. minut - Bukari je prošao po desnoj strani, zavrnuo za Šerifa koji iz trka šutira preko gola

15. minut - GOOL -1:1 - KANGA!

Antić je izgubio loptu nasvojoj polovini, Ivanić izašao sam ispred Krunića koji ga je oborio, a Pavle Ilić pokazao na belu tačku. Penal je izveo Kanga, Krunić bio na lopti, ali lopta ipak ulazi u gol.

11. minut - GOOL - 0:1 - BAŽDAR!

Akcija crno-belih po desnoj strani. Severina je povukao loptu dodao Stojkoviću, ovaj centrirao, a Baždar na drugoj stativi glavom matirao Glazera.

9. minut - Nova velika prilika. Bukari je napravio prvai slalom kroz odbranu Partizana. Prevario je igolmana Krunića ali lopta odlazi preko gola.

8. minut - Bukari je odlično prošao po desnoj strani, ali je loše uposlio Šerifa.

5. minut - Prva šansa za Zvezdu, lopta dolazi do Stamenić koji je bio sam napenaltiku, ali je loše zahvatio loptu.

4. minut - Mnogo bolji početak Partizana, koji je hrabro napao rivala od starta.

2. minut - Kakva prilika za Partizan. Sjajan šut Baždara, još bolja intervencija Glazera.

1. minut - Prva prilika za Partizan. Šutirao je Severina sa ivice šesnaesterca pored gola

1. minut - Utakmica je počela

Utakmica se igra u okviru 31. kola Superllige Srbije odnosno 1. kola plej - ofa.

SASTAVI: Crvena zvezda: Glazer - Mijailović, Spajić, Dragović, Rodić - Stamenić, Kanga - Bukari, Hvang, Ivanić - Endiaje. PARTIZAN: Krunić – Stojković, Marković, Kovačević, Antić – Ovusu, Kastiljo – Severina, Zahid, Goh – Baždar. Sudija: Pavle Ilić Stadion: Rajko Mitić

Zvezda je prva na tabeli sa 77 bodova, sedam više od Partizana koji ima 70 i u slučaju pobede faktički bi obezbedila sedmu uzastopnu titulu.

Ipak tako ne razmišlja trener crveno - belih Vladan Milojević.

Počinje prva utakmicu plej-ofa. Ulazimo u fazu mini prvenstva u sedam utakmica, mislim da očekivano irgaju najbolje ekipe. Čestitam svima, biće dosta teških utakmica. Otvaramo sa Partizanom, ali mislim da nas očekuju i ostale teške utakmice. Večiti derbi najviše interesuje javnost. Očekivanja... Rekao sam da je 21 bod u opticaju, a sa druge strane igramo protiv protinika protiv kojeg smo pre mesec dana bili u drugačijoj situaciji. Nema tajni, znate kako se igra derbi,. Da se ne ponavljam, to je praznik fudbala i nadam se da ćemo moći da ponovimo dostojnu igru. Videćemo za šta će to biti dovoljno sutra posle utakmice - rekao je trener Zvezde.

Bez obzira na zalihu od sedam bodova Milojević nije hteo da priča o favoritu.

- Nikada nisam rekao da je Zvezda favorit, to je legitimno i prirodno. Rekao sam zašto. Mi imamo 21 bod u opticaju kao i ostale ekipe. Za mene je ovo početak novog takmičenja. Ovo što je pre me ne interesuje. Da li smo favoriti ili ne, uopšte u bilo kojoj utakmici, suludo je govoriti. Od mene to nećete čuti. Bilo koje mesto na tabeli da zauzima ekipa, kao da je 0:0. To je kod nas stvorilo sliku da je derbi posebno takmičenje i draž. Na kraju kada neko uzme titulu, a nije pobedio u derbiju, to ispadne tako. To su neke stvari, ja ne ulazim u to. Sportski je pritisak. Derbi je protiv ekipe koju respektujemo. Rekao sam da uvek imaju respekt kao i ostale ekipe. Na nama je da imamo fokus, da uradimo ono što radimo na treningu - rekao je trener Crvene zvezde.

O potencijalnoj pobedi u derbiju i nastavku trke za titulu.

- Pobeda u derbiju ne znači kraj trke - rekao je Milojević.

Sa druger strane trener Partizana Igor Duljaj zbog suspenzije neće moći da sedi na klupi Partizana pa će ga menjati Albert Nađ.

Naravno da mi je žao. Pogotovo što sam praktično debitovao kao prvi trener baš na derbiju... Ali, šta da radim? Ne znam da je ikad trener zbog kartona morao da preskoči večiti derbi?! Znate li vi? - zapitao se Duljaj, pa se dotakao i kartona koji je dobio

Osvrnuo se i na svoju ulogu na narednom derbiju:

- I dalje ne znam na kom delu stadiona ću se naći i gde ću biti. Treniramo, a kolege će imati instrukcije. Na poluvremenu ćemo komunicirati telefonski, najviše zbog izmena ako budu potrebne. Rezultat će kreirati situaciju, nema tu mnogo filozofije. Žao mi je što neću biti pored njih, mnogo teže je gledati sa tribina.

Govorio je Duljaj i o timu Zvezde:

- Kolega Milojević, moj Šumadinac, poznaje ekipu Partizana i ima dosta kvalitetnih igrača u Zvezdi. Teško će biti iznenađenja, a mi ćemo učiniti sve što je do nas da pokažemo pravu partiju. Biće drugačiji derbi od prethodnog, dugo smo bili sa igračem manje i taj meč nije merilo. Nadam se da će biti mnogo golova i publike, u duhu tradicije duge derbija, ne smemo da ga osramotimo.

Imao je Duljaj i poruku za kraj.

- Molim vas da sutra sve prođe kako treba. Na prošloj utakmici je bilo dosta mladih lica, dece. Čuvajte svakog ko je pored vas i da ova utakmica prođe bez ikakvog incidenta - zaključio je Igor Duljaj.

Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić " sa početkom u 18 časova.

