MILOJEVIĆ ZAVOVOLJAN POBEDOM, ALI IPAK KRITIKOVAO: Klasnične šanse imamo, a gol ne možemo da damo - prosto neverovatno!

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 3:2 u 173. večitom derbiju.

Trener crveno-belih Vladan Milojević posle 173. večitog derbija napravio je kratku analizu.

"Nije samo kontrola utakmice kroz igru i posed, već i kroz rezultat. Nije mi jasno šta to ne radimo kako radimo, to je za analizu sa mojim igračima. Kada Partizan da gol i vrati se, morate da napadate i "otvorite" sve linije. Brzina Kalulua, Baždara, to sve Partizan kortisti", analizirao je Milojević, pa dodao:

"Na greškama se uči, sledi utakmica u sredu. Klasične šanse imamo, gol ne možemo da damo, to je prosto neverovatno", rekao je Milojević.

