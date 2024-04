'MORAM DA SE BORIM ŠTO DUŽE' Legendarnom treneru ostalo još MANJE OD GODINU DANA ŽIVOTA, navijači mu dokazali da će ostati BESMRTAN! (VIDEO)

"Znam da u najboljem slučaju imam godinu dana, možda čak i manje", rekao je Sven Goran Erikson u januaru kada je otkrio da mu je dijagnostifikovan rak. Nastavio je borbu, a sada je svet obišla slika sa meča IFK Geteborga, tima koji je pre tačno 42 godine Erikson vodio do trofeja u Evropi!

Sada to deluje nemoguće, ali 1982. godine je sa Eriksonom na klupi Geteborg sa timom sastavljenim samo od domaćih igrača uspeo da osvoji Kup UEFA. U finalu su igrali sa Hamburgom koji je pre toga sa mnogo muke eliminisao Radnički iz Niša. Kući su pobedili 1:0, a u gostima čak 3:0 i to je bio prvi od dva Kupa UEFA koje su uzeli.

Navijači to nikada nisu zaboravili jednom od najvećih švedskih trenera ikada, a sada je uz pomoć ljudi iz kluba izašao na teren. Nesiguran na nogama, oči su mu bile pune suza kada je pun stadion zapevao pesmu posvećenu njemu i kada je na tribini video svoju sliku! Pogledajte ovu dirljivu scenu kojom su navijači Geteborga dokazali Eriksenu da će ostati besmrtan:

